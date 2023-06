In bici per 214 km, Maurizio Spano contro la sclerosi multipla a colpi di pedale

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - La loro sfida contro la sclerosi multipla attraverso un viaggio in bicicletta nel Delta del Po è davvero di forte ispirazione. Dimostrano che non importa quale ostacolo si presenti sulla strada, con la forza di volontà e il sostegno reciproco si possono superare le difficoltà. La loro impresa contribuisce a sensibilizzare sulle patologie genetiche e sulla necessità di sostenere la ricerca scientifica per trovare nuove soluzioni. Sono un esempio di come un singolo gesto possa fare la differenza e spingere gli altri a non arrendersi mai. La loro storia mi riempie di ammirazione e speranza.