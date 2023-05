La raccolta firme per la proposta di legge regionale sul fine vita e suicidio assistito ha portato una grande vittoria all’Abruzzo, che ha raggiunto la soglia delle 5 mila firme necessarie per il deposito della proposta di legge in Consiglio regionale. La campagna, denominata “Liberi Subito”, è stata lanciata dall’Associazione Luca Coscioni e mira a regolamentare l’aiuto medico alla decesso volontario.

Nonostante gli ostacoli burocratici e il maltempo che ha costretto alla sospensione della raccolta firme per cinque weekend, i cittadini abruzzesi hanno dimostrato una straordinaria mobilizzazione e hanno fatto sentire la loro voce. Dopo il deposito, la proposta di legge verrà sottoposta al vaglio dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e successivamente alla commissione di garanzia, che esprimerà parere sull’ammissibilità della proposta. In seguito, il Consiglio Regionale avrà sei mesi di tempo per iniziare la discussione della legge popolare.

L’Abruzzo si unisce così ad altre regioni italiane, come Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, che hanno già raggiunto la soglia di firme necessarie per la proposta di legge.La proposta di legge regionale “Liberi Subito” ha suscitato grande attenzione e dibattito tra la popolazione abruzzese, che ha espresso il proprio sostegno nella raccolta firme. Grazie a questa importante vittoria, il Consiglio Regionale avrà l’occasione di discutere la regolamentazione dell’aiuto medico al decesso volontario, garantendo così i diritti costituzionali dei pazienti dell’Abruzzo in materia di fine vita.

Come affermano Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretaria e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, la proposta di legge mira a impedire che qualcuno debba subire indefinitamente una sofferenza insopportabile contro la propria volontà. Si tratta di una battaglia per la libertà individuale e di un esercizio di democrazia incredibile nella nostra terra, come afferma il coordinatore regionale della campagna, Riccardo Varveri.

La vittoria dell’Abruzzo nella raccolta firme rappresenta un importante passo avanti vers0 la regolamentazione dell’aiuto medico aldecesso volontario e testimonia la forza del popolo abruzzese nel far sentire la propria voce e difendere i propri diritti costituzionali.