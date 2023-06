Imprenditore dona 40mila euro per acquistare un nuovo macchinario all’ospedale che lo ha curato

Giorgio Venezian, importante imprenditore del Nord Est, ha deciso di ringraziare il personale medico e la struttura dell’ospedale di Cittadella per avergli salvato la vita durante la sua degenza. Il gesto di Venezian è stato davvero generoso: una donazione di 40 mila euro per le sale operatorie di Chirurgia Generale, che servirà all’acquisto di un’apparecchiatura 3D.

Questo strumento rappresenta un importante aiuto per i chirurghi, che potranno orientare le proprie scelte chirurgiche direttamente sul campo. Il gesto di Venezian è stato molto apprezzato dal direttore generale dell’ospedale, Paolo Fortuna, che ha sottolineato come la sanità sia un patrimonio collettivo di cui tutti dobbiamo prendersi cura.

È importante ricordare come il nostro percorso di vita possa portarci ad avere bisogno di cure mediche, e il sostegno e l’aiuto che riceviamo in questi momenti difficili possono fare la differenza nella nostra guarigione. La donazione di Venezian è un esempio importante per tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare la sanità pubblica, e speriamo che possa essere di ispirazione per altri donatori generosi.

L’acquisto di nuove attrezzature e tecnologie rappresenta un aiuto concreto per tutti i pazienti che si troveranno ad avere bisogno di cure mediche, e ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza. Siamo molto grati a Giorgio Venezian e a tutti coloro che sostengono la nostra macchina della salute: grazie a loro, possiamo continuare a offrire ai nostri pazienti le migliori cure possibili.

Secondo quanto riportato dai responsabili dell’ospedale, il nuovo strumento è di fondamentale importanza, in quanto consente di avere una prima, ma importante valorizzazione dei dati, fornendo ai chirurghi uno strumento fondamentale in più per orientare le proprie scelte chirurgiche direttamente sul campo.

Questo è solo uno degli esempi di come la generosità e la disponibilità di singoli individui possa fare la differenza nella vita delle persone, soprattutto in un momento storico in cui il nostro sistema sanitario è stato messo a dura prova dalla pandemia di COVID-19. La speranza è che sempre più persone possano fare la propria parte, donando ciò che possono e contribuendo alla costruzione di un futuro migliore per tutti.