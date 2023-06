Nelle scorse ore si è verificato un disperato ritrovamento lungo le coste della Liguria. Passanti che stavano facendo una passeggiata lungo la spiaggia del lungomare Argentina, a Bordighera, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo completamente vestito. La sua presenza sulla battigia ha suscitato paura in chi lo ha trovato e ha subito allertato i soccorritori e le autorità competenti.

La salma è stata scoperta nella prima mattinata di domenica 4 giugno e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvare l’uomo, il quale era in fase di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri di Bordighera e gli uomini della capitaneria di porto di Sanremo, che si sono presi in carico le indagini per chiarire le circostanze del decesso dell’uomo e scoprire la sua identità.

Al momento, infatti, non si conosce l’identità del deceduto. L’uomo, di carnagione olivastra, non aveva documenti con sé e nessuno ha segnalato la scomparsa di persone nei dintorni. L’ipotesi è che possa trattarsi di uno straniero tra i 25 e i 30 anni di età. Un primo esame esterno del corpo da parte del medico legale ha stabilito che il decesso potrebbe risalire a due o tre giorni fa e che non ci sono segni evidenti di violenza.

Le indagini, dunque, si concentreranno sull’individuazione dell’identità del deceduto e sulla ricostruzione delle sue eventuali ultime attività e movimenti prima del decesso. Secondo le prime ipotesi, il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto per annegamento, forse non sul posto, e poi la corrente avrebbe trascinato la salma sulla spiaggia. Restano ancora da chiarire i motivi alla base del decesso dell’uomo: si tratta di un sinistro di un gesto volontario? Solo le indagini potranno avere la risposta a queste domande.

Si tratta di un evento che potrebbe avere lasciato molti interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulle cause che hanno portato alla scomparsa della persona coinvolta. In questi casi, è fondamentale tenere testa alle indagini e aspettare che emergano tutte le informazioni necessarie per fare luce sulla vicenda, accertando eventuali responsabilità e garantendo giustizia per la vittima e i suoi cari.