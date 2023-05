Un’altra straordinaria storia di coraggio e speranza emerge dagli sconvolgenti eventi dell’alluvione che ha colpito i comuni emiliano-romagnoli. I nostri eroici Carabinieri sono stati protagonisti di un’impresa incredibile, riuscendo a mettere in salvo un bambino di 7 anni, coinvolto in questa terribile emergenza. Un cuore che batte forte, il loro costante impegno e la loro dedizione hanno portato a un lieto fine in mezzo a tanto caos e disperazione.

Il piccolo, affetto da alcuni problemi di salute, si era allontanato dalla casa dei suoi nonni, dove era ospitato a causa dell’evacuazione forzata dovuta all’inondazione nella vallata del Santerno. Sono stati i genitori, presi dal panico, a chiamare immediatamente il 112, sperando che qualcuno potesse trovare il loro prezioso angelo custode.

I Carabinieri, con grande prontezza e attenzione, hanno raccolto preziose informazioni sulle abitudini del bambino e sul suo amore per l’acqua. Senza esitazione, si sono diretti verso la riva del Fiume Santerno, situato nelle vicinanze, dove hanno finalmente intravisto il piccolo. La scena che si è presentata ai loro occhi ha strappato il respiro: il bambino si era spogliato e, con coraggio, si aggrappava a dei rami per resistere alla violenta corrente causata dall’alluvione dei giorni precedenti e dalla cascata lì vicino.

Senza indugiare nemmeno un istante, i nostri valorosi Carabinieri hanno afferrato il bambino e con abilità e coraggio hanno liberato il suo piccolo corpo intrappolato tra i rami e le spine. Con grande sollecitudine, lo hanno asciugato e affidato alle amorevoli cure dei sanitari del 118, che hanno immediatamente provveduto a trasportarlo al Pronto Soccorso per una serie di accertamenti a causa dell’ipotermia che aveva subito a causa del suo prolungato soggiorno in acqua, senza protezioni.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha rappresentato un autentico miracolo per la famiglia del bambino. I suoi genitori, residenti nella splendida città di Imola, non possono che ringraziare con tutto il cuore l’Arma dei Carabinieri per aver compiuto una missione tanto straordinaria e aver salvato il loro amato figlio, evitando che venisse trascinato via dalla corrente spietata.

In un momento in cui la disperazione sembra prevalere, questi uomini e donne in divisa ci ricordano che l’eroismo e il sacrificio sono ancora vivi. Sono i nostri angeli custodi, pronti a rischiare la propria vita per proteggere la nostra comunità. Il loro coraggio e la loro dedizione meritano tutta la nostra gratitudine e il nostro plauso.