Ilaria De Rosa, l’hostess trevigiana arrestata in Arabia Saudita: interviene il console italiano

Ilaria De Rosa, un’hostess trevigiana arrestata a inizio maggio in Arabia Saudita con l’accusa di possesso e consumo di sostanze stupefacenti, sta vivendo momenti di grande ansia. Il suo profilo Facebook è stato chiuso, mentre un altro rimane ancora attivo ma non aggiornato. L’incertezza sul destino della giovane ha generato preoccupazione tra amici, familiari e conoscenti. La notizia positiva è che Ilaria ha ricevuto la visita del console italiano Simone Petroni due giorni fa. Secondo quanto emerso, l’hostess, dipendente della compagnia aerea lituana Avion Express, si trova in buone condizioni sia dal punto di vista psicologico che fisico. Durante l’incontro con il console, ha respinto con forza tutte le accuse a lei mosse.

È importante sottolineare che non era a conoscenza della visita diplomatica, ma l’incontro è comunque avvenuto in un locale amministrativo all’interno del complesso di Jeddah, dove è detenuta. Il consolato italiano ha anche fornito alcuni nomi di avvocati locali di fiducia che seguiranno da vicino la vicenda. Saranno loro ad affrontare direttamente il caso e ad agire legalmente per tutelare i diritti di Ilaria. È un passo importante per garantire un’assistenza adeguata e un sostegno legale alla giovane donna durante questo difficile periodo. Inoltre, sullo sfondo di questa vicenda si trova un mistero legato a un documento scritto in arabo che Ilaria avrebbe firmato senza conoscere il suo contenuto.

È ancora tutto da confermare, ma è un aspetto che merita attenzione e ulteriori indagini. L’incontro con il console è stato reso possibile grazie all’intervento del Ministero degli Esteri, guidato da Antonio Tajani, che sta seguendo il caso con la massima attenzione. Oggi si terrà anche la riunione della commissione Affari esteri della Camera, anche se l’arresto di Ilaria non è all’ordine del giorno. Tuttavia, non si esclude che possano essere presi provvedimenti o interventi a riguardo. All’interno di questa commissione siede anche Dimitri Coin, deputato trevigiano della Lega, che ha assicurato il massimo impegno per riportare a casa la concittadina.

Al momento, non sono state prese iniziative specifiche in Parlamento, ma Coin sottolinea che potrebbero essere necessarie se la vicenda rischia di essere dimenticata, come è accaduto per il caso di Marco Zennaro, il veneziano arrestato in Sudan. La giovane hostess italiana di 23 anni è stata arrestata dopo una perquisizione avvenuta tra il 2 e il 3 maggio. Ilaria De Rosa è stata raggiunta dalla polizia mentre lasciava il suo albergo, lo Spectrums Residence di Jeddah, salendo a bordo di un’auto con tre uomini a bordo che l’aspettava all’esterno. Non è la prima volta che Ilaria trascorre del tempo in Arabia Saudita, quindi conosceva già bene l’ambiente. Tuttavia, sembra che la polizia abbia agito in borghese e l’abbia accusata di detenzione di sostanze stupefacenti, affermando di averle trovato uno spinello nascosto.

La famiglia della giovane, composta dalla madre Marisa Bion e dalla sorella Laura, entrambe in attesa nella loro casa di Castelminio di Resana, ha categoricamente smentito queste accuse: “Mia figlia non si è mai drogata. E conosce bene le severissime leggi dell’Arabia Saudita“. La famiglia è in contatto con Stefano Bosa, sindaco di Resana, che ha dichiarato: “Alle porte del paese abbiamo i cartelli che indicano Resana come Città della speranza. E noi oggi speriamo che Ilaria possa tornare a casa il prima possibile. Ho portato alla famiglia la vicinanza di tutta la nostra comunità. Adesso l’unico riferimento è il Ministero degli Esteri“.

La speranza di vedere Ilaria tornare a casa si concentra ora sulle azioni del Ministero degli Esteri italiano. La famiglia e l’intera comunità di Resana si affidano alla diplomazia per ottenere buone notizie e una soluzione rapida a questa difficile situazione. L’Italia si impegna a sostenere la giovane e a far valere i suoi diritti. Gli arresti di cittadini stranieri in paesi con sistemi legali diversi possono essere complessi e richiedono una delicata gestione diplomatica. Tuttavia, la speranza e il sostegno della famiglia, degli amici e della comunità sono fondamentali in momenti come questi. Speriamo che la verità venga alla luce e che Ilaria possa tornare a casa presto, sana e salva.