Il vicesindaco Alessio Trentin con il Re nel cuore: "Il 2 giugno? Non lo festeggio, io sono monarchico"

Alessio Trentin, appena nominato vicesindaco di Arcade, condivide con noi il suo rapporto con la festa della Repubblica e le sue passioni che lo hanno portato a questa importante carica. Alessio, a differenza di molti, non festeggia il 2 giugno poiché si considera un monarchico convinto. Questa data ricorda una divisione tra Nord e Sud Italia, ed è proprio questo contrasto che lo spinge a non celebrarla.

Tuttavia, Alessio precisa che se il sindaco gli chiedesse di rappresentare il Comune di Arcade in piazza con la fascia tricolore, accetterebbe senza esitazione, dimostrando la sua dedizione al suo ruolo istituzionale. Alessio Trentin è un uomo che sa stare al suo posto.

Alessio Trentin, trentaduenne ragioniere, ha diverse esperienze e interessi che caratterizzano la sua vita. Prima di diventare vicesindaco, è stato per sei anni ispettore nazionale dell’Istituto per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon a Roma. Inoltre, è il fondatore del Circolo del Principe, che conta ben 400 soci, dimostrando così il suo amore per le tradizioni e la cultura.

L’associazionismo è una delle sue grandi passioni, ma Alessio non si è fatto mancare l’opportunità di esplorare il mondo dello spettacolo. Ha ottenuto successo con le sue imitazioni di personaggi famosi come Giancarlo Gentilini, Ratzinger e Berlusconi, ed è stato persino partecipante nel programma televisivo “Ciao Darwin“, nella squadra degli “Chic” contro quella degli “Shock“.

La scelta di Alessio di non festeggiare il 2 giugno è legata ai valori dei moti del Risorgimento, ai quali si sente profondamente legato grazie alla sua passione per la storia. Tuttavia, non crede che un re risolverebbe i problemi dell’Italia, ma riconosce il valore simbolico che la monarchia può trasmettere, come dimostrano i dieci Paesi più evoluti d’Europa che sono monarchie.

La scelta di candidarsi come vicesindaco di Arcade è stata influenzata dalla grande amicizia con il sindaco Nico Presti e dall’apprezzamento per la lista civica “Per Arcade“, sponsorizzata da Fratelli d’Italia, che non presenta simboli di partito. Alessio si identifica con un approccio propositivo e vuole contribuire alla crescita di Arcade.

Il suo coinvolgimento nello spettacolo e nel mondo dell‘associazionismo gli ha permesso di sviluppare importanti relazioni internazionali. Ha partecipato a eventi importanti come i 60 anni del principe Doria Pamphilj, il tè con la figlia di Guglielmo Marconi e persino ai 90 anni della regina Elisabetta, al matrimonio di Harry e Meghan e al funerale della stessa regina. La sua vita è piena di esperienze uniche.

Tornando alla sua nuova posizione di vicesindaco ad Arcade, Alessio è stato sorpreso dal successo ottenuto alle elezioni e dal record di preferenze che ha ricevuto. La sua nomina come vicesindaco e assessore alla cultura e agli eventi sembra essere il ruolo perfetto per lui, considerando la sua passione e dedizione per le attività culturali. Per Alessio, fare le cose per passione fa tutta la differenza.