Il Tribunale di sorveglianza rinvia la decisione su Genovese: serve una valutazione psichiatrica mai chiesta

Il caso di Alberto Genovese, ex imprenditore condannato per comportamenti inappropriati su due modelle, continua a tenere banco. I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno rinviato il procedimento ad un’altra udienza, lasciando tutti in attesa di ulteriori documenti necessari per prendere una decisione sull’istanza di affidamento terapeutico presentata dalla difesa del quarantaseienne.

Genovese, dopo aver trascorso un periodo ai domiciliari in una clinica per curarsi, è tornato in carcere lo scorso febbraio per scontare una pena definitiva. Nonostante la Procura generale avesse espresso un parere favorevole all’affidamento del detenuto durante l’udienza due giorni fa, i giudici hanno deciso di richiedere ulteriori documentazioni per poter valutare la richiesta di affidamento per cure psicologiche e terapie per contrastare una dipendenza.

L’ordinanza depositata stamani indica chiaramente la necessità di acquisire ulteriori informazioni prima di esprimersi definitivamente sull’istanza difensiva. Pertanto, sarà necessaria un’altra udienza prima che il Tribunale possa prendere una decisione.

Nel frattempo, Alberto Genovese rimane detenuto nel carcere di Bollate in base all’ordine di esecuzione pena emesso lo scorso febbraio dal pm dell’Ufficio esecuzioni. Durante l’udienza davanti ai giudici della Sorveglianza, composta dal presidente, dal relatore e da due esperti, è emerso che la pena residua da scontare, al netto del periodo già trascorso in carcere, è inferiore a 4 anni. In sostanza, Genovese avrebbe già scontato la parte di pena relativa a determinate accuse, che costituiscono un ostacolo all’applicazione di misure alternative al carcere.

L’affidamento terapeutico può essere richiesto quando la pena residua non supera un certo numero di anni, e tutte queste condizioni hanno spinto la Procura generale a dare parere favorevole alla richiesta della difesa. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori informazioni prima di concedere l’affidamento al 46enne, ex fondatore di start-up digitali.

È importante ricordare che durante il periodo ai domiciliari in una clinica, Genovese ha contratto matrimonio con una donna che conosceva da anni, suscitando grande scalpore. Assistito dagli avvocati, l’ex imprenditore è stato detenuto in un istituto penitenziario dal momento del suo arresto fino alla fine del periodo ai domiciliari.