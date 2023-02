Il pronto soccorso diventa un far west: infermieri e medici aggrediti e reparti devastati

Ascolta questo articolo

La situazione negli ospedali non è affatto semplice e non solo, per i casi di malasanità che spesso accadono, ma anche perché il personale medico è spesso oggetto di aggressioni e violenze. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio, l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli è stato preso d’assalto trasformandosi in una guerriglia con scene da Far West. I medici e gli operatori sono stati aggrediti e picchiati mentre i reparti distrutti.

Si tratta di un bilancio alquanto pesante avvenuto nel nosocomio della città partenopea nel momento in cui, un giovane, appena saputo della morte del padre, a causa di un infarto, ha deciso di aggredire i due infermieri prendendoli a pugni. Le stesse ambulanze sono state dirottate verso altri nosocomi, in base a quanto riferisce l’Ansa che parla di una situazione al limite.

Ciro Verdoliva, direttore della ASL 1 di Napoli, non ce la fa più e sbotta in questo modo: “Non si può andare avanti così, servono condanne esemplari e certezza della pena”. Le stesse lamentele e denunce giungono dall’Ordine degli Infermieri, i quali sono stremati e non riescono più a tollerare una situazione del genere.

Oltre all’aggressione, al Vecchio Pellegrini la situazione è degenerata con donne che si sono prese a forbiciate, molto probabilmente a causa della gelosia per lo stesso uomo, operatori sanitari aggrediti con chiavi in faccia e vi sono anche stati dei colpi di pistola. Purtroppo, gesti e atti del genere non è la prima volta che accadono, non solo a Napoli, ma anche in altri nosocomi.

Il 27enne è già stato sentito dai Carabinieri, intervenuti immediatamente e denunciato. Un tema che riaccende la problematica della sicurezza soprattutto negli ospedali considerando che sono diversi i casi del genere. Nel mese di gennaio, a Pontedera, un uomo ha aggredito il personale medico e lo stesso episodio si è verificato anche in provincia di Bari dove gli operatori sanitari sono stati aggrediti.