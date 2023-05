Il Papa denuncia: Italia terra abbandonata in una spirale di ”eutanasia nascosta”

Il Papa ha denunciato che in Italia sta emergendo una significativa “povertà di salute“, soprattutto nelle regioni caratterizzate da difficoltà socio-economiche. Ha evidenziato che molte persone non possono permettersi le cure necessarie e persino il pagamento di un ticket rappresenta un problema per loro. Inoltre, ha sottolineato che molte persone hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari a causa di liste d’attesa molto lunghe, anche per visite urgenti e indispensabili.

Durante un’udienza all’Associazione Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari, il Papa ha dichiarato che c’è un crescente bisogno di cure intermedie, poiché gli ospedali tendono sempre più a dimettere i pazienti in tempi brevi, concentrandosi sulla cura delle fasi acute delle malattie piuttosto che sulle patologie croniche. Questo sta diventando un serio problema economico, soprattutto per gli anziani, e comporta il rischio di favorire percorsi che mancano di rispetto per la dignità delle persone.

Inoltre, il Papa ha denunciato l’esistenza di una “eutanasia nascosta” in cui agli anziani non vengono forniti i farmaci necessari “per risparmiare”. Ha sottolineato che gli anziani hanno il diritto di ricevere le medicine necessarie e ha citato come esempio i paesi in cui le persone anziane che devono assumere quattro o cinque farmaci riescono a ottenerne solo due. Questa situazione rappresenta una forma progressiva di eutanasia.

Durante l’udienza all’Associazione Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari, il Papa ha invitato la sanità cattolica a non temere di intraprendere nuove strade rischiose per evitare la vendita dei loro ospedali solo per motivi economici. Ha sottolineato che questa situazione rappresenta un pericolo e ha espresso preoccupazione per la possibilità di vanificare un patrimonio che è stato a lungo custodito e valorizzato attraverso numerosi sacrifici. Il Papa ha ricordato la creazione, nel dicembre 2015, della Pontificia Commissione per le Attività del Settore Sanitario delle Persone Giuridiche Pubbliche della Chiesa, invitando alla collaborazione attiva e costruttiva.

Il Papa ha affermato che come Chiesa, sono chiamati soprattutto a rispondere alle esigenze di salute dei più poveri, degli emarginati e di coloro i cui bisogni sono trascurati per ragioni economiche o culturali. Durante l’udienza all’Associazione Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari, ha dichiarato che la sanità di ispirazione cristiana ha il dovere di difendere il diritto alle cure, soprattutto per le fasce più deboli della società, privilegiando le aree in cui le persone soffrono di più e ricevono meno cure, anche se ciò comporta la riconversione dei servizi esistenti verso nuove realtà.