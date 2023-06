I recenti controlli effettuati dai carabinieri del NAS nell’ambito della sicurezza alimentare hanno evidenziato una serie di irregolarità presso alcune attività alimentari delle province di Taranto e Brindisi, lasciando intravedere un quadro per niente rassicurante. Ragnatele, sporco diffuso sui pavimenti, preparati per gelati scaduti da anni e prodotti stranieri privi delle necessarie indicazioni sulla loro tracciabilità, sono solo alcune delle anomalie rilevate dai militari impegnati in questi controlli.

In particolare, uno dei casi più gravi di cui si è venuti a conoscenza riguarda un deposito di alimenti e bevande ubicato in provincia di Brindisi, dove i carabinieri hanno trovato numerosi punti del soffitto ricoperti di ragnatele e sporco stantio sui pavimenti. Questo ha costretto i militari a disporre immediatamente la chiusura del deposito, in virtù delle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali che ne compromettevano la sicurezza alimentare. Ma non è finita qui: i carabinieri hanno anche scoperto un caso di abusiva vendita ambulante di prodotti ittici.

In un centro cittadino della provincia di Brindisi, infatti, i militari hanno individuato una attività commerciale che operava al di fuori dai regimi di legge, con conseguente sequestro di circa 80 kg di prodotti ittici privi di informazioni riconducibili alla loro tracciabilità. In questo caso, l’attività ambulante è stata immediatamente sospesa e il titolare ha dovuto versare una somma pari a 4.500 euro per violazioni amministrative. Anche una nota caffetteria-gelateria di Manduria non è stata esente da controlli e sequestri.

Qui, i militari hanno trovato circa 100 kg di semilavorati per gelateria il cui termine minimo di conservazione era stato superato da qualche anno. E ancora, i carabinieri hanno accertato anche alcune carenze igienico-sanitarie nel deposito alimenti della stessa attività, causando la chiusura temporanea disposta dalla Asl. Nel frattempo, al titolare sono state contestate violazioni amministrative pari a 3000 euro. Ultimo caso in ordine di tempo riguarda un’attività della provincia di Taranto dedita alla vendita di alimenti etnici, presso la quale i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 276 confezioni di alimenti vari che non riportavano indicazioni in lingua italiana. Anche in questo caso, il titolare ha ricevuto una sanzione amministrativa.

In conclusione, questi controlli attestano la necessità di porre la massima attenzione alla sicurezza alimentare, in quanto la mancanza di corretti comportamenti e di un’adeguata igiene e pulizia può mettere a rischio la salute dei consumatori. Sarà imperativo, quindi, continuare a vigilare in modo costante e rigoroso su ogni tipo di attività che, in modo diretto o indiretto, sia legata al comparto alimentare.