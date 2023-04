Il Ministero ha emesso un avviso per richiamare tutti i lotti di acqua minerale Primia a causa di rischio chimico

Il Ministero della salute ha annunciato che tutti i lotti di acqua minerale Primia, sia naturale che frizzante, devono essere ritirati immediatamente dal mercato, a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori. L’avviso di richiamo è stato emesso il 17 aprile e pubblicato ieri, 19 aprile, sul sito del Ministero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. I consumatori sono invitati a non usare e bere l’acqua indicata, a causa di “Analisi chimiche non conformi“.

I supermercati stanno già ritirando l’acqua minerale Primia dai loro scaffali. L’acqua di solito è disponibile in bottiglie da mezzo litro, vendute singolarmente o in confezioni da 8 pezzi, e in bottiglie da un litro e mezzo, vendute singolarmente o in confezioni da 6 pezzi.

L’acqua in questione è stata prodotta dall’azienda Pian della Mussa Sr, nello stabilimento di Villaggio Albaron, presso Balme, nella città di Torino. E ed era destinata per la milanese Agorà Network, gruppo di acquirenti tra quattro grandi brand di distribuzione come Basko, Iperal, Poli e Tigros. Queste catene di supoermercati hanno diramato un richiamo precauzionale per tutte le confezioni di acqua naturale Primia in bottiglie da 500 ml, indipendentemente dal lotto e dal termine minimo di conservazione.

Il motivo è l’inconformità delle analisi chimiche riscontrata in precedenza in un solo lotto (L066 con Tmc 03/2025). Il Ministero della Salute ha rilasciato un avviso cautelativo ai consumatori che hanno già acquistato questo prodotto. L’avviso consiglia di non consumare e utilizzare questo prodotto in nessun modo, e di restituire le confezioni al negozio in cui sono state acquistate per una sostituzione.

In passato sono stati diversi questi tipi di richiami di prodotti dai supermercati, da parte del Ministero. Recentemente, nel mese di Marzo, erano stati ritirati di diversi lotti di sfilacci di equino e di pollo dell’azienda Coppiello Giovanni srl, perchè il Ministero della Salute ipotizzava la presenza del batterio Listeria monocytogenes.