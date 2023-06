Il governo cancella i fondi previsti nel Pnrr per realizzare la linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Pescara.

Il governo italiano ha annunciato di aver rinunciato al progetto del raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, una notizia che non mancherà di avere delle ripercussioni sulla regione. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, il governo starebbe cercando di rimodulare i fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in modo tale da centrare gli obiettivi posti dalla Commissione europea.

Allo scopo, alcuni progetti verranno accantonati, tra cui il raddoppio della Orte-Falconara e della Roma-Pescara.Nel caso della Roma-Pescara, le risorse finanziarie saranno indirizzate verso opere in stato di avanzamento migliore, come il Terzo Valico, la variante di Vicenza e alcune tratte della Salerno-Reggio Calabria.

Tuttavia, il ministero delle Infrastrutture non ha ancora reso noto il destino dei fondi che erano stati stanziati per il raddoppio della ferrovia. Sembra che la decisione del governo italiano sia stata presa in seguito a una revisione delle opere da inserire nel Piano Pnrr, nella quale alcuni investimenti ferroviari sono stati cancellati dall’elenco a causa della difficoltà di rispettare le scadenze previste.

Questo potrebbe rappresentare un serio ostacolo per la regione di Pescara, che aveva già fatto grandi sforzi per promuovere il progetto in questione. Attualmente, il presidente Marsilio insieme al ministro Fitto starebbero valutando altre fonti di finanziamento alternative. Tuttavia, questo potrebbe significare che i tempi di realizzazione del progetto saranno inevitabilmente più lunghi e incerti. In ogni caso, è chiaro che la rinuncia del governo al raddoppio della ferrovia Roma-Pescara rappresenta una grande delusione per la regione e per tutti coloro che speravano in un miglioramento dei collegamenti ferroviari nella zona.

L’annuncio della cancellazione dei fondi ha sollevato anche alcune perplessità sulle reali motivazioni che hanno portato a questa scelta da parte del governo. Alcuni sostenitori del progetto hanno infatti sottolineato come la costruzione della linea Roma-Pescara avrebbe rappresentato un’alternativa concreta ed ecologica al traffico automobilistico e aereo, con conseguenti benefici ambientali e per la salute dei cittadini.