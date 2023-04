Il giornalista Peronaci attacca Pietro Orlandi: fango su un papa, non è questo il modo di cercare la verità

“Quando ho letto questa dichiarazione, ampiamente riportata oggi da organi di stampa, ho stentato a credere che Pietro Orlandi potesse averla pronunciata: “Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due Monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case…”. Così Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera, si è espresso in merito alle ultime novità sul caso di Emanuela Orlandi in un lungo post sull suo profilo social dal titolo “Fango su un Papa Non è questo il modo di cercare la verità”

Peronaci scrisse un libro a quattro mani con Pietro, il fratello di Emanuela, dal titolo “Mia sorella Emanuela”. Successivamente il giornalista ha scritto altri libri, sulla misteriosa scomparsa della ragazza. Da anni i due si sono allontanati, per diversità di vedute.

Secondo il giornalista, la rottura di questo connubio giornalistico-investigativo, è dovuta alla esasperata ricerca di visibilità dello stesso Orlandi,che lo ha portato ad accreditare qualsiasi pista. Peronaci scrive che ciò è stato un grande errore, poiché pone il rischio di dare credito a tutte le piste. Di fatto anche senza volerlo, si contribuisce a confondere e depistare .

Il giornalista calca la mano, scrivendo che Orlandi “.. ha scelto la linea diretta dell’insulto non provato al massimo rappresentante della chiesa cattolica. In una trasmissione televisiva è giunto a gettare fango su Giovanni Paolo II, accusandolo esplicitamente di essere stato pedofilo”. Peronaci si riferisce alla frase pronunciata da Orlandi di cui sopra, in merito ad una indiscrezione arrivata da ambienti vaticani, commentando la diffusione di un file audio del 2009, reso noto solo ora da Alessio Ambrosini titolare del blog Notte Criminale .

Un presunto amico di Renato De Pedis, detto Renatino, il boss della banda della Magliana sepolto inspiegabilmente in una chiesa di Roma, parla esplicitamente del coinvolgimento vaticano, nella vicenda di Emanuela Orlandi. Tesi ormai sostenuta da anni dal fratello Pietro. Il file tra l’altro è stato acquisito agli atti -in versione integrale e senza la censura dei nomi- da parte del promotore di giustizia del Vaticano, che ha ascoltato Orlandi, come persona informata sui fatti, per ben otto ore.