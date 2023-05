Il figlio di Sal Da Vinci rapinato in centro a Napoli: "Ho rischiato la vita, tre pistole puntate alla testa"

Sono stati attimi di vero e proprio terrore quelli vissuti da Francesco Da Vinci. Il musicista, figlio del cantante Sal Da Vinci, ha subito infatti una rapina a mano armata sabato notte a Napoli, nei pressi di una pizzeria di via Foria nella quale si era recato a cena in compagnia di un suo amico.

A raccontare la vicenda sui social è stato lo stesso Francesco, che in un post sul suo profilo Instagram ufficiale ha espresso tutta la sua amarezza e paura per quanto accaduto. “Stiamo vivendo giorni di festa per l’arrivo del tanto atteso scudetto del Napoli, ma anziché goderci tutto ciò purtroppo dobbiamo convivere con certe persone che continuano a distruggere questa città“, esordisce il post del 25enne.

Il musicista continua, raccontando di essere stato “vittima di una rapina brutale“, avvenuta nella nottata tra sabato e domenica a mezzanotte e venti. “Ci eravamo appena seduti in auto per rientrare… arriva uno scooter nero, senza targa, con tre individui muniti di passamontagna e caschi integrali, sbattono le pistole contro i vetri, scendiamo dall’auto e mi puntano esattamente tre pistole alla testa mettendo addirittura il colpo in canna“.

Momenti di puro terrore nel quale il giovane afferma di avere rischiato la vita. “Tutto questo per un orologio Bulgari Carbon Gold e 400€“, scrive amaramente, descrivendo il bottino raccolto dai ladri, aggiungendo che di orologio e soldi gli importa poco, anche se guadagnati con il suo lavoro. Da Vinci aggiunge che la rapina è avvenuta davanti a tantissime persone lì presenti, e che ha un sapore di “premeditazione“.

Il racconto si fa ancora più drammatico, dato che il musicista era al telefono con la moglie, che lo attendeva a casa con i due figli piccoli della coppia, ed ha assistito in diretta tramite la chiamata a tutti i momenti della rapina. “Lo spavento più grande“, conclude l’artista, ” era quello di non rivedere la mia famiglia. Non vi auguro il male, ma di passare un brutto momento come l’ho vissuto io in quei pochi minuti per farvi capire quanto siete l’immondizia umana“.