Il figlio di Gigi D’Alessio condannato a tre mesi per violenza e lesioni alla colf

Claudio D’Alessio, figlio del noto cantante Gigi d’Alessio, ha subito una condanna a tre mesi, come sentenziato dal processo a carico che lo ha visto come parte responsabile per le lesioni personali e la violenza nei confronti della colf che ha denunciato la situazione. Oltre alla condanna a tre mesi e quindici giorni di reclusione, deve anche risarcire la vittima con 2500 € insieme alle spese processuali. Cerchiamo di capire meglio come sono andati i fatti.

I fatti qui presenti risalgono al 5 luglio 2014 quando Claudio D’Alessio e la sua fidanzata, ovvero Nicole Minetti, sono protagonisti di una accesa discussione nel loro appartamento ai Parioli. Una discussione animata per la quale interviene anche la colf, ovvero Halyna Levkova, 40enne di origini ucraine che era al piano superiore. La donna afferma di non riuscire a prendere sonno e si lamenta con i due, ma le sue parole sono la miccia.

A quel punto, la donna è sbattuta fuori di casa con indosso solo il pigiama e sporge poi denuncia dal momento che Claudio D’Alessio le avrebbe lanciato una sedia, strattonata e sbattuta al muro, proprio come racconta la donna. Una colluttazione che le ha causato degli ematomi, cervicoalgia e alcuni stati d’ansia che si sono risolti in una decina di giorni, come affermava la prognosi dello staff medico.

Il giudice del processo ha condannato il figlio di Gigi D’Alessio a tre mesi e quindici giorni di reclusione con pena sospesa e il risarcimento di 2500 Euro, una somma non ritenuta all’altezza dal momento che la controparte ne chiedeva almeno 100 mila, considerati troppi per il giudice. Si era anche chiesto una condanna a 9 mesi, ma la richiesta è stata respinta dalla stessa Corte.

Subito dopo la sentenza, Claudio D’Alessio si sfoga con questi termini: “Pago il prezzo di avere questo cognome. Se avessi fatto veramente qualcosa alla mia colf lo avrei ammesso ma non è successo nulla di tutto questo. Gli anni di udienze, e il peso mediatico che hanno avuto, mi hanno solo danneggiato a livello lavorativo. Io sono una persona per bene”.

Lo stesso padre è dalla parte del figlio e afferma di essere fiero di lui. Nel frattempo, gli avvocati di D’Alessio faranno ricorso in appello dal momento che si tratta solo di motivi economici.