Il figlio di Andrea Pirlo aggredito con calci e lanci di sassi all’auto

Ogni giorno si legge sui giornali o si ascolta in televisione storie e notizie di persone che vengono assalite e aggredite mentre camminano, prendono il bus o sono in macchina. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, vede protagonista il figlio di Andrea Pirlo, ex giocatore della Juventus e campione con la Nazionale, che ha subito una aggressione a Torino mentre si trovava in macchina con un amico. Proviamo a capire cosa sia successo.

Proprio il figlio di Andrea Pirlo, ovvero Nicolò ha raccontato sul suo profilo Instagram cosa è accaduto a lui e al suo amico. Racconta di quattro giovani con il cappuccio sul volto che hanno cominciato ad aggredirli volendo salire sul mezzo. Nicolò Pirlo racconta con queste parole questo triste episodio: “Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”.

I quattro giovani gli hanno sputato, tirato calci e sassi contro l’auto e, in seguito a questo episodio drammatico per lui e il suo amico, Nicolò si domanda se sia normale un trattamento del genere. Nicolò Pirlo e il suo amico avevano già capito che qualcosa sarebbe successo considerando che i quattro giovani camminavano in modo guardingo e sospettoso controllando che nessuno li seguisse.

Man mano che la loro auto si avvicina, i quattro giovani iniziano a lanciare i sassi, come ripreso dalle immagini in un video della durata di pochi secondi, che riesce a spiegare molto bene quanto accaduto. A un certo punto, il video si interrompe, ma si nota che uno dei quattro prende in mano un sasso per lanciarlo contro la vettura.

Oggi il figlio Nicolò Pirlo segue le orme del padre, gioca a calcio nella New Dreams, una squadra di influencer il cui obiettivo è raccogliere dei fondi per la fondazione Marco Simoncelli, campione di motociclismo morto in gara. Le divise dei calciatori sono messe all’asta per sostenere progetti e dare opportunità ai più deboli in memoria del Sic.