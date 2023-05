L’incredibile testimonianza di don Paolo Contini, un prete di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, in provincia di Oristano, che ha deciso di rompere il silenzio e denunciare gli abusi sessuali subiti durante il suo periodo al seminario minore dei francescani.Questa notizia è stata riportata dall’Unione Sarda.

Nel corso di una chat con i fedeli, don Paolo ha scritto: “Voglio confessarvi una dolorosissima verità. Normalmente sono io che ascolto le vostre confessioni, ma ho deciso di mettermi io a cuore aperto davanti a tutti voi”. È un gesto di coraggio incredibile da parte di un uomo di fede, che ha scelto di condividere la sua esperienza traumatica per dare voce a tutti coloro che hanno sofferto in silenzio.

Pedofilo rimasto impunito e promosso a parroco

Don Paolo ha raccontato di aver subito inaudite violenze a partire dall’età di 14 anni. Nonostante abbia denunciato il pedofilo al suo vescovo, la “condanna” inflitta è stata ridicolmente breve, e il colpevole è stato addirittura promosso a parroco di una parrocchia balneare frequentata da migliaia di bambini ogni anno.

È una testimonianza sconvolgente della mancanza di giustizia nel trattare i casi di abusi all’interno della Chiesa. È importante sottolineare che don Paolo non considera la sua battaglia una lotta contro la Chiesa stessa, ma piuttosto una lotta per proteggere la sua integrità e per porre fine a un male insidioso che si annida all’interno dell’istituzione.

Nella stessa chat dei parrocchiani, il coraggioso prete ha affermato: “Amo la Chiesa, la servo convintamente e voglio continuare a servirla fino all’ultimo giorno della mia vita terrena. La Chiesa è un corpo sano in cui possono sorgere cellule cancerogene: i pedofili“. Don Paolo ha deciso di intraprendere un percorso di giustizia attraverso un processo penale, dedicando tutto il suo cuore e la sua anima per portare alla luce la verità e garantire che gli abusi sessuali non vengano mai più tollerati.

Ha promesso alle comunità che serve che non abbandonerà il suo impegno e continuerà a essere presente in ogni appuntamento. È un segno tangibile del suo amore per la Chiesa e della sua determinazione a denunciare apertamente coloro che si sono macchiati di reati tanto odiosi come la pedofilia.