Il Comune di Chieti ricorre al tar per il raddoppiamento della linea ferroviaria Pescara-Roma

Il progetto di raddoppio della ferrovia Roma-Pescara è un tema dibattuto da tempo nel comune di Chieti, suscitando preoccupazioni e critiche da parte di cittadini, comitati e autorità locali. La riunione congiunta della Commissione speciale per studi e inchieste temporanee e della Commissione Pianificazione del territorio, tenutasi oggi in Comune di Chieti, ha confermato la linea dura delle autorità locali che intendono impugnare la stesura attuale del progetto, presentando ricorso al Tar.

Il sindaco Ferrara, il consigliere Ginefra e il consigliere Iacobitti hanno ribadito la loro posizione intransigente contro l’impostazione attuale del progetto, che non tiene conto delle istanze presentate dai cittadini e della variante formulata dalle autorità locali. Il progetto, secondo le autorità locali, mette a rischio il territorio, le attività economiche e commerciali e la mobilità futura della comunità. Tuttavia, le autorità locali sono disposte al confronto con RFI, pur mantenendo la loro posizione ferma.

La posizione espressa oggi dalla Commissione congiunta recepisce le preoccupazioni espresse dai cittadini e dai comitati, che vedono nel progetto di raddoppio della ferrovia una minaccia per il territorio e per il futuro della comunità.

La posizione delle autorità locali, però, non è un “no” ideologico all’opera: le autorità locali comprendono i vantaggi e i benefici del raddoppio della ferrovia, ma ritengono che l’impostazione attuale del progetto sia dannosa e richieda sacrifici enormi alla comunità. In definitiva, la posizione delle autorità locali di Chieti è trasversale e attenta alle esigenze della comunità.

Il ricorso al Tar rappresenta un’azione legittima per proteggere i cittadini e il territorio, ma le autorità locali sono comunque aperte al confronto con RFI per una calibrata impostazione del progetto. Infine, la conferenza di servizi sull’opera ha stabilito un’impostazione chiara, ma non ha fatto cambiare rotta alle autorità locali di Chieti che continuano a difendere i propri interessi e quelli della comunità.