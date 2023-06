Il cervello scendeva dal naso, neonato salvato con intervento unico al mondo

Un’emozionante storia di speranza e vittoria emerge dall’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, dove coraggiosi medici hanno compiuto un’impresa senza precedenti. Un neonato di appena tre mesi è stato sottoposto a un intervento chirurgico straordinario per affrontare una rara malformazione che comportava la discesa di una parte del cervello nel naso. Questa avventura medica ha avuto un lieto fine grazie alla tenacia e alla competenza del team di medici che hanno lavorato instancabilmente per salvare la vita del piccolo paziente. Il caso è stato il primo al mondo in cui è stato eseguito un intervento in endoscopia su un neonato così giovane affetto da mielomeningocele nasale. Questa condizione, che impedisce la chiusura della base del cranio, può causare meningite e problemi respiratori.

Inizialmente, il piano prevedeva di far crescere il bambino fino all’età di otto mesi per poi procedere con l’intervento secondo le modalità descritte nella letteratura medica. Tuttavia, le condizioni respiratorie del neonato sono peggiorate progressivamente. Di conseguenza, al terzo mese di vita, i medici hanno dovuto prendere una decisione drastica: intervenire tempestivamente era diventato obbligatorio. Altrimenti, il piccolo avrebbe subito un blocco totale delle vie respiratorie e avrebbe richiesto un intervento di tracheostomia per respirare. Fortunatamente, la tecnica endoscopica ha consentito di rimuovere la porzione di cervello in eccesso senza aprire il cranio e con minori complicazioni rispetto alla chirurgia tradizionale.

Questo intervento straordinario è ancor più unico poiché non esistono altri casi simili nella letteratura scientifica. I medici torinesi sono stati i primi al mondo a eseguirlo su un bambino di età inferiore ai sei mesi. È importante sottolineare che questa scelta coraggiosa è stata presa in accordo con i genitori, che hanno fiduciosamente accettato il parere dei medici. Il complesso intervento è stato eseguito dal dottor Paolo Tavormina, responsabile della sezione di Otorinolaringoiatria pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita, in collaborazione con la dottoressa Federica Peradotto e il dottor Paolo Pacca, rispettivamente collaboratrice e assistente nella divisione di Neurochirurgia pediatrica, diretta dalla dottoressa Paola Peretta.

I chirurghi del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino Regina Margherita, sotto la guida della professoressa Franca Fagioli, hanno adottato un approccio innovativo. Attraverso l’uso di fibre ottiche di piccolo diametro (2,7 mm), sono entrati nel naso del neonato per monitorare in tempo reale ciò che accadeva all’interno del punto cruciale. Successivamente, utilizzando microstrumenti, sono riusciti a chiudere il foro alla base del cranio utilizzando la mucosa stessa del paziente. L’intervento è stato un successo. Oggi, il piccolo paziente sta bene e sta sviluppando in modo psico-intellettivo assolutamente normale.

Questa straordinaria storia dimostra l’importanza della collaborazione tra i genitori e il corpo medico, nonché la competenza e l’impegno dei medici che hanno saputo superare sfide complesse per salvare una vita così giovane. Questa incredibile storia di speranza e successo dovrebbe ispirare tutti noi. Mostra che, grazie alla dedizione dei medici e all’innovazione in campo medico, persino le sfide più complesse possono essere affrontate e superate. Il mondo della medicina continua a sorprenderci e ci ricorda che, con la giusta combinazione di competenza, cura e determinazione, il lieto fine è sempre possibile, anche nei momenti più difficili.