I vicini di casa diffidano la famiglia di un bimbo autistico: "Urla troppo"

Un gruppo di condomini di uno stabile situato a Casalgrande, nella provincia di Reggio Emilia, si è recentemente rivolto ad un avvocato per affrontare una situazione di disagio causata dai rumori provenienti da un’abitazione in cui risiede una famiglia da ormai tre anni. La famiglia in questione è composta da due genitori e due bambini, di 4 e 7 anni, quest’ultimo affetto da disturbo dello spettro autistico. I vicini lamentano di non riuscire a godere serenamente dei propri spazi domestici a causa di “urla e rumori molesti” provenienti dall’abitazione del bambino autistico.

Questo stato di disagio ha spinto il gruppo di condomini a prendere provvedimenti legali, inviando una diffida tramite il loro avvocato. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la diffida sottolinea una “situazione di disagio che perdura da anni e che si acutizza in determinati momenti, rendendo impossibile godere serenamente dei propri spazi domestici“. L’avvocato ha anche fatto presente che oltre ai rumori e alle urla del bambino, si possono chiaramente udire anche le grida dei genitori, in particolare della madre, che si scontrano quotidianamente con le difficoltà di questa patologia.

La diffida termina con un invito a rivolgersi al servizio sanitario per richiedere assistenza qualificata nel minor tempo possibile. Tuttavia, queste affermazioni hanno profondamente scosso i genitori del bambino autistico. Essi affermano che fanno tutto il possibile per migliorare la situazione del proprio figlio, destinando parte del loro stipendio alle terapie necessarie. Inoltre, vivono costantemente con l’angoscia generata dal fatto che un figlio autistico è difficile da gestire, ma è ancora più tormentante sapere di avere intorno persone che non si sforzano di comprendere le loro difficoltà.

Gli autistici spesso attraversano momenti di gravi crisi, situazione che risulta altrettanto difficile anche per i genitori. L’avvocato dei vicini di casa spiega che la diffida è stata inviata dopo che i condomini avevano tentato di incontrare la famiglia del bambino attraverso l’amministratore dello stabile. L’obiettivo principale era aprire un dialogo pacifico tra i genitori e i condomini. Secondo il legale, questa diffida non riguarda solo la disabilità del bambino, ma i diritti di tutti gli interessati. I condomini hanno il diritto di vivere con un minimo di serenità dopo l’orario di lavoro, senza dover desiderare di trovarsi in un altro luogo del mondo.

L’avvocato sottolinea che i suoi clienti sono persone molto discrete e riservate, che desiderano semplicemente vivere in un ambiente tranquillo. Ritiene che anche questo sia un diritto meritevole di considerazione. In conclusione, la diffida legale inviata dai condomini ha aperto un dibattito sulla necessità di comprensione e convivenza pacifica in situazioni di disagio come quella descritta. È importante trovare un equilibrio tra i bisogni delle persone affette da disturbi e le esigenze degli altri residenti. Solo attraverso un dialogo aperto e una maggiore comprensione reciproca sarà possibile trovare una soluzione che consenta a tutti di vivere serenamente all’interno dello stabile condominiale.