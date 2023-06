I pensionati esteri scelgono l’Abruzzo come residenza fiscale

Da quando la flat tax al 7% per i pensionati provenienti dall’estero è stata introdotta, sono passati tre anni e i dati raccolti mostrano che poco più di 500 pensionati hanno deciso di trasferirsi in Abruzzo per usufruire di questo regime opzionale. La flat tax prevede l’applicazione di un’impresa sostitutiva dell’IRPEF per i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che decidono di trasferire la loro residenza fiscale in Italia, in comuni con una popolazione non superiore a 20mila abitanti.

La Sottosegretaria alle Finanze, Sandra Savino, ha comunicato questi risultati durante il question time in commissione Finanze della Camera. Nel corso dell’anno di imposta 2021, sono stati 286 i pensionati che hanno deciso di trasferire la loro residenza fiscale in Italia, mentre un anno prima erano 159. Nel 2019, invece, solo 61 persone avevano usufruito di questa possibilità.

I pensionati provengono soprattutto dal Regno Unito (115), seguito dalla Germania (109) e dagli USA (56). Per quanto riguarda la regione di destinazione, l’Abruzzo è stata la meta principale con 151 persone, seguita dalla Puglia (106) e dalla Sicilia (75). Da segnalare inoltre che l’ambito di applicazione della flat tax al 7% per i pensionati provenienti dall’estero è stato esteso grazie al decreto legge 4/2022.

Oltre al Sud Italia, queste persone possono trasferirsi anche nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017. In questo modo, l’opzione diventa ancora più appetibile per coloro che intendono trasferirsi in Italia, in quanto la scelta tra i comuni colpiti da terremoti è, purtroppo, abbastanza ampia.

In definitiva, il punto sul regime opzionale fornito dalla sottosegretaria al Mef Savino rappresenta un’importante occasione per chiarire le principali caratteristiche di questa opzione di tassazione e per fornire ai cittadini le informazioni necessarie al fine di fare una scelta in grado di ottimizzare la propria situazione fiscale.