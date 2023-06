Il famoso bar-pasticceria “Signore e Signori” di Treviso ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel campo dell’innovazione, introducendo un cameriere molto speciale: un robot.

La carenza di personale che ha colpito molti esercizi commerciali, e negli ultimi tempi ha spinto il titolare Luca Marton a prendere questa decisione audace. “Ancora stiamo valutando se questa sarà una soluzione definitiva ma data l’impossibilità di trovare personale disposto a svolgere questo lavoro e la nostra volontà di offrire un servizio eccellente, potrebbe essere la soluzione ideale“.

In questa fase sperimentale, il robot funzionerà come un aiuto per il cameriere umano, occupandosi di trasportare piatti puliti e sporchi dalla cucina ai tavoli e viceversa. Questo permetterà al personale umano di concentrarsi maggiormente su altri aspetti del proprio lavoro che spesso venivano trascurati a causa della necessità di correre avanti e indietro dalla cucina.

Marton dichiara:”Il robot sarà di grande aiuto per alleggerire il carico di lavoro manuale del personale consentendo loro di essere più presenti in sala o nell’area esterna e offrire una migliore assistenza ai clienti“. È importante sottolineare che il robot si occuperà solo del trasporto dei piatti, mentre il servizio al tavolo sarà comunque garantito da un cameriere umano. “Ovviamente, non accadrà che sia il robot a prendere le ordinazioni perché desideriamo offrire al cliente il miglior servizio possibile. Il robot servirà solo a evitare che i dipendenti debbano fare mille viaggi e, al contrario, permetterà loro di essere più vicini ai clienti, migliorando ulteriormente il servizio al tavolo“.

Questa soluzione dei robot camerieri è già stata adottata da altri locali nella zona di Treviso. Ad esempio, la Japan House di Villorba ha introdotto un simpatico robottino sorridente che serve sushi e nigiri.

Marton precisa: “Iniziamo con uno per verificare come si integra con il resto del personale“.”Signore e Signori” è sempre stato all’avanguardia nel campo della ristorazione. È stato fra i primi a introdurre gli spazi esterni riscaldati e nel mettere termofunghi a pellet per mantenere calda la clientela.