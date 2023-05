Hotel Rigopiano, indiscrezioni sulle motivazioni della sentenza: "valanga imprevedibile"

La sentenza del giudice Gianluca Sarandrea ha suscitato molte polemiche, non solo per le assoluzioni di ben 25 degli imputati, ma anche per le pene relativamente basse inflitte ai responsabili delle eventuali negligenze che hanno portato alla strage dell’Hotel Rigopiano. Questi fatti hanno portato alla considerazione che il processo per l’accaduto abbia fallito nell’imporre una giustizia per le vittime e le loro famiglie. Il processo ha visto coinvolti molti funzionari pubblici e operatori privati.

La Procura di Pescara ha indagato con grande attenzione e ha ricostruito un’articolata filiera istituzionale, che tuttavia è stata ridimensionata dalla sentenza di Sarandrea. La motivazione principale per le assoluzioni è stata la non prevedibilità dell’evento, una valanga che ha colpito l’hotel il 18 gennaio 2017.

Questo ha portato alla cancellazione dell’ipotesi più grave di disastro colposo e alla riduzione delle pene per i responsabili delle eventuali negligenze. Tuttavia, le basse pene e le assoluzioni hanno suscitato molte critiche. Molti avvocati difensori hanno sostenuto che i loro clienti non avrebbero dovuto essere coinvolti in questo processo e che le pene inflitte sono eccessive.

La Procura di Pescara, d’altra parte, ha già annunciato che preparerà un secondo round di indagini per far valere i propri argomenti e far riconsiderare la sentenza del giudice Sarandrea che ha sottolineato che l’evento della valanga è stato imprevedibile e che questo ha impedito l’accusa di dimostrare che ci sono stati comportamenti colposi da parte dei funzionari pubblici e operatori privati coinvolti. Tuttavia, i familiari delle vittime vorrebbero risposte più chiare e precise sulle cause dell’incidente e sulle responsabilità di chi poteva fare di più per prevenirlo.

Al momento, il processo sembra non avere risposto a tutte le loro domande e ci sono ancora molte incertezze e difficoltà da superare per far emergere la verità dei fatti.