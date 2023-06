La ricerca di una casa in affitto è diventata un’impresa ardua per molte famiglie, soprattutto per quelle che hanno dei bambini. Sembra che la difficoltà principale risieda proprio in questo fattore e in molti casi, i proprietari non sembrano essere disposti ad affittare a famiglie con minori.

Questa triste realtà è stata raccontata da una giovane mamma di Pescara che ha un bambino autistico e sta per avere il secondo figlio. Dopo sei mesi all’estero, la coppia ha deciso di tornare in Italia per una vita migliore per i loro bambini. Tuttavia, la situazione non è facile poiché stanno ad appoggiarsi dal cognato, ma la situazione sta diventando sempre più difficile e incerta.

La giovane mamma ha raccontato di come spesso quando cerca una casa in affitto e dice di avere dei figli, le risposte sono negative. Questo è particolarmente difficile per lei, poiché ha anche il timore che il suo bambino possa essere visto come un problema per le case in affitto. Nonostante le sue preoccupazioni legittime, la giovane mamma ha voluto sottolineare che suo figlio è molto tranquillo e ha bisogno di uno spazio adeguato come tutti i bambini.

Il sistema scolastico è stato anche un fattore importante nella decisione di tornare in Italia per questa famiglia. Tuttavia, la loro ricerca di una casa in zona sicura sta diventando sempre più difficile. Nonostante la loro stabilità economica, la difficoltà di trovare una casa in affitto sta creando un grande stress per la famiglia.

In conclusione, questa giovane mamma ha lanciato un appello alle persone che hanno una casa in affitto a favore delle famiglie con bambini. La sua speranza è che queste difficoltà possano essere superate e che i proprietari possano rendere le loro case disponibili per le famiglie con bambini. L’emergenza abitativa è una realtà concreta e rappresenta una sfida per molte famiglie come questa. Bisogna fare di tutto per superare queste difficoltà e trovare una soluzione giusta per tutte le parti coinvolte.