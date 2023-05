Hanno abbandonato il cadavere del loro amico in aperta campagna: 6 mesi di reclusione

L’amicizia è un bene prezioso e, come tale, andrebbe custodito in maniera degna. Essere amici significa stare insieme nel bene e nel male. Succede che, presi dal panico e da un momento difficile da tollerare, si commettano atti che vanno oltre questo concetto. A Chivasso, in provincia di Torino, due persone sono state condannate a 6 mesi di reclusione per aver abbandonato il cadavere del loro amico in un campo in campagna e oggi pagano per quel gesto.

Nella giornata di mercoledì 3 maggio, un uomo e una donna, rispettivamente di 41 e 48 anni, sono stati condannati a 6 mesi di reclusione per aver abbandonato il corpo del loro amico 22enne in un campo in campagna. I fatti sono accaduti nel novembre 2020 e ieri è stata emessa la sentenza riguardo il loro comportamento.

I due sono stati condannati per occultamento di cadavere del loro amico Miron Radu, di anni 22 che abitava a Crescentino, nelle campagne chivassesi, come riporta la sentenza emessa dal giudice monocratico Lucrezia Natta del tribunale di Ivrea. Secondo le ultime indagini, avevano trascorso una serata a base di sballo e di consumo di sostanze stupefacenti.

Proprio l’uso di queste sostanze è stato fatale al giovane 22enne. Alcuni giorni dopo, il 5 novembre 2020, il corpo del giovane è stato sottoposto ad autopsia con gli esami che hanno rilevato problemi cardiaci e respiratori, sicuramente dovuti al mix di droghe che hanno portato all’arresto cardiocircolatorio del 22enne decretandone quindi la morte.

L’uomo e la donna, evidentemente impanicati, non sapendo cosa fare, lo hanno abbandonato in campagna dove è stato ritrovato il giorno dopo dai Carabinieri. I due, evidentemente credevano di scamparla, ma le indagini militari dell’Arma sono state fondamentali sia per ricostruire la vita del 22enne, ma anche per incastrare i due responsabili ed emettere così la sentenza.