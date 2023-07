Ha una fitta alla mandibola ma è un malore fatale: 70enne salvato dal dentista

Un’esperienza drammatica si è trasformata in un incredibile esempio di intuizione e tempestività, grazie alla dottoressa Lucia Bulegato, odontoiatra dello studio dentistico Mazzarini di Preganziol (Treviso). Un pensionato torinese, da poco trasferitosi nella Marca insieme alla moglie, ha avvertito una fitta fortissima alla mandibola e ha deciso di telefonare al dentista per chiedere aiuto. Ciò che sembrava un semplice indolenzimento ai denti si è rivelato essere un segnale di pericolo per la sua vita.

La segretaria dello studio, Giorgia Zanlorenzi, ha risposto alla chiamata del paziente, ma purtroppo i medici erano già impegnati in altri interventi e non erano disponibili per una visita immediata. Dopo aver riagganciato, la segretaria ha condiviso i sintomi del paziente con il dottor Cristian Mazzarini e la dottoressa Lucia Bulegato. Ed è stata proprio quest’ultima a intuire che quella fitta potesse essere indicativo di un grave problema cardiaco.

La dottoressa Bulegato aveva già incontrato un caso simile in passato e sapeva che le fitte alla mandibola possono essere un sintomo raro ma significativo di dissezione aortica, una malattia estremamente pericolosa in cui la parete interna dell’aorta si lacerava e si separava a causa dell’elevata pressione arteriosa. Era fondamentale agire immediatamente, quindi la segretaria ha richiamato il paziente, consigliandogli di recarsi subito al pronto soccorso.

Il pensionato, che nel frattempo aveva anche iniziato a sentirsi il fiato corto, ha chiamato il numero di emergenza medica e pochi minuti dopo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Ca’ Foncello di Treviso. Lì è stato visitato da un cardiochirurgo e sottoposto a due elettrocardiogrammi nel giro di un’ora. Purtroppo, il secondo esame ha confermato la presenza di una dissezione aortica e l’uomo è stato portato immediatamente in sala operatoria. Grazie alla prontezza di tutti gli operatori sanitari coinvolti, è stato salvato per un soffio.

Superata l’operazione, il pensionato ha sentito il bisogno di ringraziare personalmente lo studio dentistico che, con la sua tempestiva intuizione, gli aveva salvato la vita. Ha espresso la sua immensa gratitudine dicendo: “Mi avete salvato la vita. Avevo solo due ore di vita e se non mi aveste suggerito di chiamare i soccorsi, probabilmente non avrei dato così tanto peso a quel malessere“. Non appena le sue condizioni fisiche lo permetteranno, desidera incontrare di persona i suoi “angeli custodi“.