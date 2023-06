Ha necessità di una visita e di una risonanza magnetica prioritarie ma al Cup le rispondono che non c’è posto

La storia di Giulia Petcheva, una donna di Pescara, ha fatto scalpore quando la settimana scorsa si è trovata ad affrontare una deludente situazione al Cup dell’ospedale locale. Avrebbe mai pensato di sentirsi rispondere che non c’erano posti disponibili per prenotare la sua risonanza magnetica prioritaria con codice “D“, come prescritto dalla sua dottoressa?Indignata e frustrata dalla mancanza di risposte, Giulia ha deciso di condividere la sua esperienza attraverso due video pubblicati sul suo profilo Facebook.

Come ha prontamente ricordato, gli esami specialistici con priorità “D” dovrebbero essere garantiti entro 30 o 60 giorni, come stabilito dalla legge.Nella speranza di risolvere il problema, Giulia ha cercato di parlare con i responsabili del Cup e persino con la direzione sanitaria dell’ospedale. Tuttavia, si è scontrata con una parete di silenzio, poiché il sabato, l’unico giorno in cui la donna non lavora, sembrava che nessuno fosse disponibile. Determinata a trovare una soluzione, Giulia cercherà di ottenere un appuntamento, ma si chiede perché sia possibile effettuare una risonanza magnetica a pagamento in tempi brevi (tramite intramoenia), ma non sia lo stesso con l’esenzione.

Nel suo video, Giulia ha espresso il suo disappunto per la risposta che ha ricevuto: “Mi è stato detto che non c’era posto e che al massimo mi avrebbero messa in lista d’attesa”. L’operatrice era gentile, ma le ha avvertito che se accettava di entrare in lista, non sarebbe potuta andare altrove per richiedere lo stesso esame.

Per Giulia, che non lavora il sabato, è inaccettabile doversi confrontare con una situazione del genere e non riuscire a capire perché con l’intramoenia, pagando, sia possibile ottenere un appuntamento nella stessa settimana, mentre con l’esenzione non ci siano posti disponibili.Preoccupata per la sua stessa situazione e per le molte persone che si trovano nella sua stessa condizione, magari senza avere la stessa comprensione nel settore sanitario, Giulia ha deciso di studiare un po’ per cercare di capire meglio la situazione.

Ma questa resta comunque un’ingiustizia grave che deve essere affrontata. Nonostante le rassicurazioni periodiche della ASL sulla trasparenza delle liste d’attesa e sul lavoro in corso per ridurre i tempi, Giulia si rifiuta di arrendersi. Decisa a far sentire la sua voce e a lottare per i suoi diritti, sta progettando di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per richiedere una soluzione a questa situazione insostenibile.

La storia di Giulia Petcheva è solo uno dei tanti esempi di cittadini che si scontrano con difficoltà e ostacoli nel sistema sanitario nazionale. La sua determinazione e la sua volontà di lottare per i suoi diritti hanno il potenziale di catalizzare un cambiamento significativo e portare a miglioramenti concreti nel sistema di prenotazioni sanitarie.