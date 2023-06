Marco Marini, un informatico di 54 anni di Trento, ha recentemente scoperto di essere affetto da SLA (Sclerosi laterale amiotrofica). Dopo alcuni mesi dalla diagnosi, ha deciso di richiedere all’azienda sanitaria locale la certificazione di invalidità civile. Tuttavia, non immaginava di dover affrontare un lungo percorso burocratico per ottenerla.

La Sla è una patologia neurodegenerativa che colpisce le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale, causando gravi compromissioni dei movimenti della muscolatura volontaria. Per Marco, ottenere l’invalidità civile significava accedere a una serie di benefici, come i permessi previsti dalla legge 104 per sé e la moglie, nonché l’accesso a costose terapie e apparecchiature mediche. Tuttavia, le tempistiche burocratiche si sono rivelate un vero e proprio calvario: l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) trentina lo ha fatto attendere per ben sei mesi, un’eternità per una persona con la SLA.

La frustrazione di Marco è aumentata al punto da decidere di lanciare una petizione su Change.org, direttamente alla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Nella petizione, Marco ha denunciato l’inaccettabile ritardo nell’ottenere la certificazione di invalidità civile per patologie degenerative come la Sla, che comportano gravi disabilità. Ha chiesto il sostegno di tutti per promuovere una petizione che imponga tempi rapidi e prioritari per il riconoscimento dell’invalidità civile in queste situazioni.

La situazione di Marco è emblematica di un problema più ampio che riguarda il diritto dei cittadini. Lo Stato, attraverso il sistema sanitario, certifica una patologia, ma un’altra parte dello Stato sembra non fidarsi e richiede una seconda visita medica. Questa situazione è inaccettabile, soprattutto per una persona con la SLA, che vede la propria aspettativa di vita ridursi. Sei mesi di attesa per ottenere un certificato di invalidità risultano intollerabili per chi vive con una patologia così invalidante. Nel caso di Marco, la sua condizione fisica si è deteriorata rapidamente, tanto da dipendere dall’aiuto costante della moglie. Nonostante il passare dei mesi, Marco è stato chiamato solo dopo 180 giorni dalla presentazione della domanda.

La sua petizione su Change.org ha ricevuto un grande sostegno, e Marco sottolinea l’importanza di continuare a condividere e firmare la petizione per far sì che le istanze raggiungano i tavoli tecnici istituiti per la riforma dell’iter di accertamento dell’invalidità.

In questi giorni, il ministro per la Disabilità ha annunciato l’ipotesi di una riforma che semplifichi e unifichi le attuali procedure per il riconoscimento della condizione di disabilità e invalidità. La meta è vicina, e Marco invita tutti a fare uno sforzo condividendo e sostenendo la petizione.