Il triste episodio avvenuto ieri mattina a Marina di Grosseto ha lasciato tutti sgomenti e addolorati. Fausto Rochira, un ex carabiniere di 47 anni originario di Taranto, ha perso la vita in seguito ad un grave sinistro stradale avvenuto nei pressi della rotatoria dell’aeroporto militare Baccarini. Secondo quanto riportato dai vigili urbani intervenuti sul luogo del sinistro, sembra che Rochira stesse viaggiando in sella alla sua moto proveniente da Castiglione della Pescaia.

All’improvviso, però, all’altezza dell’incrocio ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente fuori strada. L’uomo, gravemente ferito e spaventato, ha cercato disperatamente aiuto facendo uso della sua videocamera, chiamando un amico a cui ha confessato la sua posizione esatta. Questo ha permesso di avviare rapidamente le ricerche, ma nonostante gli sforzi dei volontari e delle forze dell’ordine, il tempo passava senza alcun risultato concreto.

Era necessario fare di più, trovare un modo per coprire più terreno nella speranza di trovare il ferito. E così è stato deciso di utilizzare l’elicottero dei vigili del fuoco, che con la sua visuale dall’alto avrebbe potuto individuare anche i punti più nascosti dell’area circostante. Grazie a questa risorsa, Rochira è stato trovato soltanto alcune ore dopo, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Il corpo del 47enne è stato ritrovato nascosto tra la vegetazione circostante, quasi invisibile da terra, mentre la moto era vicino a lui, danneggiata dal violento schianto. Ma la magra consolazione del ritrovamento è stata quasi subito offuscata: sul posto è infatti arrivata la fidanzata, che ha accusato un malore. Una situazione che ha aggiunto un’ulteriore dose di tensione alla situazione già complessa.

Le indagini sono ancora in corso per fare luce sulle cause esatte del sinistro e sulla dinamica dei fatti. Intanto, l’intera comunità di Taranto, la città di origine di Rochira, si è stretta attorno alla famiglia dell’uomo per condividere la perdita e manifestare solidarietà e vicinanza. Un disperato episodio che ha lasciato un vuoto imprevedibile nella vita di tutti coloro che avevano avuto il piacere di conoscere Fausto Rochira.