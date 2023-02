Ascolta questo articolo

Grosseto è sotto shock in seguito al grave fatto di cronaca avvenuto nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio. Un ragazzino di 14 anni ha preso appuntamento con il compagno della madre, ed una volta rimasti soli lo ha accoltellato procurandogli gravi ferite. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato il minorenne, accompagnato in carcere, a compiere questo grave gesto.

Tutto è iniziato giovedì pomeriggio, quando il 14enne, che vive insieme al padre ed al fratello, ha avvisato sua madre che sarebbe passato a trovarla e che aveva intenzione di parlare con il suo nuovo compagno, un carabiniere di 56 anni. La donna ha atteso a casa l’arrivo del figlio, insieme al compagno e alla nonna del giovane.

Quando la madre è uscita per compiere alcune commissioni lasciando i due soli, si è scatenata una lite tra il 14enne ed il 56enne, sfociata in violenza. Il minorenne ha colpito più volte il carabiniere con un coltello, per motivi che sono ancora tutti da chiarire. L’uomo si trova adesso ricoverato in terapia intensiva presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto, dove versa in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane è stato arrestato e condotto in un carcere minorile di Firenze, dove sarà interrogato da un magistrato per riuscire a ricostruire nei dettagli quanto accaduto e nei prossimi giorni avverrà l’interrogatorio di garanzia. Per lui la sostituta procuratrice Giuseppina Mione ha disposto l’arresto, con l’accusa di tentato omicidio. Se infatti la lama del coltello utilizzato non era troppo lunga, la gravità delle lesioni provocate al torace del carabiniere sono state sufficienti a formulare questa accusa.

Alla base della vicenda ci sarebbero i difficili rapporti familiari. Il padre del minorenne, con il quale il ragazzino vive, non sapeva dell’appuntamento preso dal figlio con nuovo compagno della madre, ed ha appreso quanto accaduto solo dopo che il dramma si era già consumato.