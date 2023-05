Grave incidente a Cocullo, una persona deceduta e due illesi

Il paese di Cocullo, in provincia dell’Aquila, si trova nuovamente al centro dell’attenzione per un sinistro stradale. Questa volta si parla di uno scontro tra due mezzi sulla SP 60, la strada che collega la Riserva Naturale Regionale Monte Salviano a Sante Marie. Il bilancio del violento scontro è di una persona deceduta e altre due che sono rimaste illese.

Le cause del sinistro non sono ancora chiare e le autorità locali stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e l’elisoccorso, ma purtroppo le cure mediche non hanno potuto fare niente per salvare la vita della persona coinvolta. La SP 60 è una strada molto frequentata soprattutto nei mesi estivi, quando molti motociclisti provenienti da tutta Italia si recano in zona per godere delle bellezze paesaggistiche del territorio abruzzese.

Purtroppo, la strada è nota anche per essere stata teatro di altri sinistri gravi nel passato, come quello accaduto nel luglio 2020 che ha portato al decesso di un centauro di 34 anni proveniente da Meta di Civitella Roveto. Il sinistro di Cocullo rappresenta un ulteriore monito sulla necessità di mantenere attenzione e prudenza sulle strade, soprattutto in presenza di curve o di condizioni meteorologiche avverse.

Proprio come ogni altro sinistro, anche questo avrà certamente una ricostruzione da parte delle forze dell’ordine e dei servizi di soccorso. Si cercheranno le cause dell’accaduto, si analizzeranno le dinamiche del sinistro e si cercherà di determinare se il caso debba essere iscritto tra i sinistri mortali.

Le possibili cause di sinistri stradali sono molteplici, e a volte possono essere evitate prestando maggiore attenzione alla guida e rispettando le regole del codice della strada. Sfortunatamente questo non è sempre il caso, e ci sono situazioni in cui il sinistro è imprevedibile.