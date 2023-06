Nell’ambito dell’istruzione, l’educazione alla condotta è un aspetto fondamentale per la formazione dei giovani. Ma alcuni episodi possono mettere in discussione l’efficacia delle misure disciplinari adottate. È il caso dell’Istituto Viola Marchesini di Rovigo, dove gli studenti, lo scorso novembre, hanno sparato pallini di gomma e hanno ripreso l’azione con il cellulare, causando un danno sia alla reputazione della scuola che alla professoressa Maria Cristina Finatti, vittima dell’incidente.

Nonostante i voti in condotta abbassati, con un 7 e tre 6, la professoressa Finatti non intende desistere dall’azione legale contro i genitori degli alunni coinvolti. La recente decisione del ministro Valditara ha sicuramente rincuorato l’insegnante, ma la sua determinazione a perseguire le conseguenze d’immagine subite la spinge a continuare con l’assistenza legale fornita dai suoi avvocati. Un importante studio legale ha deciso di offrire i propri servizi gratuitamente, dopo aver letto la storia di Finatti e aver deciso di sostenerla.

Secondo la professoressa Finatti, era giunto il momento di rivedere il sistema di valutazione della condotta degli studenti. In un incontro con i giornalisti, per la prima volta con un tono di voce sereno, la docente del Viola Marchesini esprime il suo parere sul fatto che la punizione inflitta agli studenti potrebbe non avere l’effetto educativo sperato. “A mio avviso“, afferma, “quegli studenti non hanno ancora compreso la gravità delle loro azioni“.

È per questo motivo che la professoressa Finatti ha deciso di proseguire con l’azione legale intrapresa. Entro l’estate, promuoverà un’azione di risarcimento civile per danni d’immagine e morali. Il suo avvocato, Nicola Rubiero, conferma che la sua assistita intende fare valere i propri diritti nei confronti dei genitori degli alunni coinvolti nella vicenda. Questa decisione testimonia l’importanza di riconoscere e tutelare la reputazione e l’integrità dei docenti, che svolgono un ruolo cruciale e importante nella formazione delle giovani menti.