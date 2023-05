Giuseppe Conte aggredito da un no vax, condanna unanime dalla politica

È arrivata una condanna unanime dalle istituzioni, dopo che Giuseppe Conte è stato aggredito da un no vax nel corso di un comizio elettorale in provincia di Massa Carrara. È avvenuto venerdì 5 maggio a Massa, dove il leader M5S ha iniziato a salutare la folla che si era radunata ad attendere il suo arrivo nella piazza principale.

Tra la folla era presente il no vax Giulio Milani, che si è avvicinato fingendo di voler stringere la mano al politico, ma lo ha poi colpito in volto, aggredendolo anche verbalmente per le misure introdotte dall’allora governo, guidato proprio da Conte, durante l’emergenza per la pandemia di Covid-19. Le forze dell’ordine hanno velocemente bloccato ed allontanato l’uomo, oggetto di cori e agli insulti del resto della folla presente.

L’aggressore ha in seguito parlato di “schiaffo pedagogico” per dimostrare il “disprezzo morale” che lui e altre milioni di persone proverebbero verso Conte, dichiarando anticostituzionali i provvedimenti presi dal governo durante la pandemia. ”Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia. Non si può accontentare tutti“, ha replicato Conte, “nonostante si lavori al bene di tutti“.

“Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili, ha aggiunto Conte, ricordando: “Se avessimo seguito le loro indicazioni, probabilmente oggi saremmo una comunità completamente distrutta. Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico”.

Solidarietà bipartisan a Conte da parte di colleghi, tra i quali il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, la deputata Pd Simona Bonafè ed il presidente della regione toscana Eugenio Giani.