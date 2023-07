Giulio a 11 anni frequenta le Superiori: “Ha la sindrome di Asperger e un talento enorme per i numeri”

Giulio, un bambino di soli 11 anni, sta facendo notizia in tutta Italia per i suoi straordinari traguardi accademici. È il primo enfant prodige italiano ad aver raggiunto le Superiori a così giovane età, ma ciò che rende la sua storia ancora più sorprendente è il fatto che Giulio abbia la sindrome di Asperger. Questo disturbo del neurosviluppo, che colpisce la comunicazione sociale e l’interazione sociale, non ha impedito a Giulio di dimostrare un talento straordinario nel campo dei numeri.

Giulio possiede un quoziente intellettivo straordinario, che lo colloca ben al di sopra della media. Il suo percorso scolastico è stato così avanzato che è destinato a concludersi già a 16 anni, un traguardo impressionante per un ragazzo così giovane. La sua determinazione e il suo impegno nel campo dell’apprendimento sono evidenti a tutti coloro che lo conoscono.

La madre di Giulio, Michela, racconta con orgoglio che il figlio ha sempre avuto una passione per l’informatica sin da quando era molto piccolo. A soli 3 anni, ha chiesto di ricevere in regalo un pannello solare, dimostrando una curiosità e un interesse insoliti per la sua età. Michela e suo marito, Amedeo, sono costantemente stupiti dalle capacità intellettuali del loro figlio e a volte si sentono spaesati di fronte alle sue abilità che sembrano incredibili.

Nonostante la sindrome di Asperger presenti delle sfide nella vita di tutti i giorni, Giulio ha dimostrato di saperle affrontare con coraggio e determinazione. Il suo talento nei numeri è notevole e ha già dimostrato di essere in grado di risolvere problemi matematici complessi che la maggior parte delle persone troverebbe difficili.

La sua passione per l’informatica e il suo desiderio di diventare un ingegnere informatico sono un ulteriore stimolo per il suo impegno e la sua dedizione. La storia di Giulio è un esempio di come le persone con sindrome di Asperger possano raggiungere risultati straordinari se vengono supportate e incoraggiate.