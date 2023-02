Giovane si allontana dall’ospedale: trovato senza vita, è stato travolto da un treno

Ascolta questo articolo

Si sono concluse con una tragedia le ricerche di un ragazzo di 28 anni che nella giornata dell’8 febbraio era scomparso a Brindisi. Secondo quanto si apprende il ragazzo si era allontanato dall’ospedale Antonio Perrino, dove era giunto a bordo di un’ambulanza. Immediatamente sono cominciate le ricerche, ma senza esito. I famigliari hanno quindi sporto denuncia e le forze dell’ordine hanno attivato il piano di ricerca. Nel pomeriggio di ieri si era tenuto anche un incontro in Prefettura.

Per le ricerche sono scesi in campo i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi, unitamenteal personale Tas (Topografia applicata al soccorso). Impiegate anche unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Bari e tutta la strumentazione necessaria per la mappatura delle aree battute dai soccorritori. Le ricerche sono andate avanti anche con l’ausilio di un elicottero e con il nucleo operativo Dedalo, sistema che riesce a rintracciare un cellulare anche in assenza della normale copertura telefonica.

Il ritrovamento

Nella tarda mattinata di oggi 10 febbraio il corpo del giovane è stato trovato quindi senza vita sui binari della linea ferroviaria che collega Brindisi a Bari. I soccorritori hanno setacciato in un lungo e in largo la campagna circostante non solo all’ospedale Perrino, ma anche altrove, cercando anche nei canaloni della zona.

Nei momenti immediatamente successivi alla scomparsa del ragazzo gli agenti della Polizia di Stato avevano effettuato ricerche nella zona. Attorno alle ore 11 di oggi è avvenuto il ritrovamento del cadavere del 28enne. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polfer di Brindisi per constatare quanto avvenuto.

Per motivi di privacy, ma vista anche la delicatezza della vicenda, le generalità del ragazzo non sono state diffuse, come volere della famiglia. Il giovane risiedeva in un comune della fascia nord della provincia di Brindisi. Nelle prossime ore si potranno eventualmente conoscere ulteriori dettagli su questa triste vicenda.

Si tratta del secondo caso simile in pochi giorni a Brindisi. Negli scorsi giorni era stato infatti individuato il corpo di un altro giovane scomparso, Aris Barletta, il quale è stato trovato nelle acque del porto interno di Brindisi, non lontano dai cantieri navali Balsamo e dalla foce del canale Cillarese.