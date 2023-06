Il ginecologo di Savona, accusato di abusi sessuali a danno di alcune pazienti, si è difeso sostenendo che tutte le pratiche messe in atto erano a scopo terapeutico e diagnostico, sempre concordate con le pazienti. Il medico, che svolge attività sia in studio privato che nell’ospedale San Paolo di Savona, ha sempre dichiarato la sua innocenza e, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha risposto a tutte le domande poste dal Giudice per le indagini preliminari.

L’accusa a suo carico è di atti sessuali aggravati, in quanto si sarebbe spinto oltre durante le visite alle pazienti, compiendo ipotetici abusi sessuali. A supporto delle accuse, ci sarebbero anche video registrati dalle telecamere ambientali, giudicati “poco ortodossi” dagli inquirenti. Inoltre, altre quattro pazienti si sarebbero rivolte alla Questura per presentare denuncia dopo il primo caso di tre donne che hanno fatto scattare l’indagine della polizia.

Nonostante ciò, il legale del medico ha sottolineato che si tratta di un professionista stimato, che lavora da più di trent’anni con le pazienti, e che ha sempre collaborato attivamente con le autorità per chiarire la vicenda. Resta comunque il sospetto che le pratiche messe in atto dal ginecologo non fossero del tutto appropriate o terapeutiche, come sostenuto dall’accusa, e ciò potrebbe avere conseguenze importanti sulla sua attività professionale. Tuttavia, per ora, l’indagine è ancora in corso e sarà il giudice a decidere in merito alla vicenda.

Il clamore sollevato dall’arresto del ginecologo di Savona accusato di atti sessuali aggravata da tre delle sue pazienti ha scatenato una valanga di reazioni contrastanti. Mentre alcuni sostengono che l’accusa sia inverosimile, e che il dottore si limitasse a pratiche consensuali a scopo diagnostico e terapeutico, altri si indignano davanti all’ipotesi che una figura così delicata e fondamentale come il ginecologo abbia violato la fiducia dei pazienti e abusato del loro corpo.

L’avvocato difensore del medico accusato, in difesa del proprio assistito, ha precisato che quest’ultimo si è sempre attenuto scrupolosamente alla deontologia professionale, operando in contesti clinici adeguati e praticando esclusivamente tecniche a scopo diagnostico e terapeutico che presuppongono il pieno consenso documentato della paziente.