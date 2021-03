Genova: trova portafoglio con dentro 1000€, lo consegna alla cassiera e lei fa sparire i soldi

I gesti di egoismo di persone che pensano soltanto a se stesse e al proprio tornaconto personale sono tantissimi e la solidarietà sembra essere ormai passata in secondo piano. Forse complice anche il Covid e le ristrettezze economiche, solitamente chi trova qualcosa di smarrito, specie se contiene parecchio denaro, tende a tenerlo per sé intascandolo. Un fatto del genere è accaduto in un supermercato dove la protagonista di un episodio è stata la cassiera che lavora. Vediamo cosa è successo.

Il fatto è accaduto il mese scorso in un supermercato della Valle Scrivia, a Genova, nel territorio ligure. Proprio qui, nell’atto di fare la spesa, un cliente ha trovato un portafoglio contenente 1000€ che, senza pensarci, ha deciso di dare alla cassiera sperando di restituirlo al legittimo proprietario non appena sarebbe tornato a reclamarlo.

Peccato che la cassiera del supermercato, vedendo l’ammontare di quella cifra, abbia pensato, non di parlarne con il direttore e tenerlo da parte, ma di aprirlo e intascarsi l’intera somma ai danni del malcapitato. Peccato che il suo gesto sia stato immediatamente mascherato. Infatti, grazie alle videocamere di sorveglianza del supermercato e all’indagine fatta di Carabinieri, si è scoperto la responsabile.

Nel frattempo, il cliente che ha smarrito il portafoglio, ha sporto denuncia per il suo oggetto e i Carabinieri, soltanto visionando le immagini delle videocamere, sono riusciti a risalire alla colpevole del gesto. In base ad alcune indagini e leggendo la scheda della ladruncola, si è scoperto che avesse già alcuni precedenti ed è stata denunciata nella giornata del 5 marzo.

La donna ora rischia una denuncia per furto e negligenza sul posto di lavoro. Fortunatamente, il legittimo proprietario è rientrato del suo oggetto smarrito, ma purtroppo senza i soldi all’interno. Una situazione che mostra ancora una volta l’egoismo dell’animo umano e fin dove può arrivare l’uomo.