Ogni giorno, sono sempre di più le giovani donne o ragazze che sono preda di uomini mentre camminano in strada oppure sono sui mezzi pubblici. In alcuni casi risulta difficile difendersi. Nel capoluogo ligure, una ragazzina di 12 anni ha dimostrato di avere la giusta freddezza ed è riuscita con morsi e schiaffi a mettere in fuga l’uomo.

Una 12enne, nel ritorno a casa, molto probabilmente da scuola, è stata inseguita e avvicinata da un uomo. In base a quanto riporta “Ansa”, la 12enne è stata afferrata con un braccio da questo uomo che ha cercato di attirarla a sé. Però, la giovane non si è lasciata intimorire al punto da averlo messo in fuga assestangoli morsi e graffi.

L’uomo, a quel punto, è fuggito e la ragazzina ha chiesto soccorso a una passante dopo la disavventura subita. A quel punto, interpellando anche la madre, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Cornigliano a cui ha raccontato quanto fosse successo. I poliziotti, sentendo il racconto della giovane, visibilmente in stato di paura, hanno cominciato subito a cercare l’uomo in base alle informazioni e descrizione fatte dalla ragazza.

Hanno anche preso visione delle telecamere e immagini di sorveglianza in modo da poterlo individuare e rintracciare. Non è la prima volta che, in base alla stampa locale e nazionale, si è verificato un fatto del genere dal momento che un episodio del genere ha avuto luogo sempre a Genova pochi giorni fa.

Un episodio simile è accaduto a una 16enne che, mentre tornava a casa dopo un pomeriggio con gli amici, è stata palpeggiata da un uomo, ma anche in questo caso, l’uomo ha ricevuto una ginocchiata al basso ventre per cui è fuggito. La 16enne ha anche fornito un identikit. A Livorno è stato arrestato un uomo che ha usato avances nei confronti della nipote di 11 anni.