Gela, carenza dei servizi sanitari e delle ambulanze provenienti da altri Comuni

La situazione sanitaria a Gela è allarmante, con importanti carenze che abbracciano l’intero sistema. Un recente incidente stradale ha evidenziato l’incapacità del sistema di assistenza locale, costringendo ad attendere l’arrivo di un’ambulanza proveniente da un Comune confinante. Una situazione inaccettabile, che mette a rischio la salute e la vita dei cittadini.

L’avvocato Giuseppe D’Aleo e l’imprenditore Marco Maniglia hanno già presentato una petizione alla deputazione regionale, chiedendo di sapere quali azioni il governo della Regione intenda mettere in atto per superare queste criticità. Non sono ancora state fornite risposte scritte, ma i due membri del direttivo intendono sollecitare il sindaco e la deputazione locale a una mobilitazione forte e incisiva per porre fine ai disservizi e garantire prestazioni sanitarie adeguate. La situazione a Gela è particolarmente complessa, a causa dell’industria petrolchimica e dell’inquinamento ambientale, che hanno una forte incidenza sulla salute degli abitanti.

La tutela del diritto alla salute non deve avere alcun colore politico, è un diritto fondamentale di ogni cittadino. La gravità della situazione è evidenziata dal fatto che per soccorrere un paziente in un luogo vicino all’ospedale di Gela, si è dovuto attendere l’intervento di un’ambulanza proveniente da una località distante almeno 40 km, con tempi di intervento e di trasporto intollerabili. Questa situazione è il risultato di una gestione inefficiente e poco economica dei servizi sanitari a Gela, che porta ad alti indici di mortalità per malattie cardiovascolari e ictus, e ad una forte richiesta di ricoveri in regime di emergenza.

La rete dei servizi di soccorso a Gela è poco efficiente e non garantisce una idonea copertura del territorio, con mezzi non sempre adeguati e disponibili. Questo problema è esacerbato dalla classificazione di “centro di primo livello”, assegnata all’ospedale di Gela, che sembra essere in contrasto con la realtà dei fatti e con le reali necessità della comunità gelese.

Il pericolo per la vita dei cittadini a causa di questi disservizi deve essere affrontato con urgenza. I rappresentanti politici a tutti i livelli devono prendere coscienza della gravità della situazione e adoperarsi per mettere in atto le misure necessarie a garantire prestazioni sanitarie adeguate e tempestive a Gela e nella zona circostante.