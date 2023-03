Furto in chiesa-museo a Brindisi: il danno ammonta a 300mila euro

C’è ancora sgomento e incredulità a Brindisi per quanto avvenuto nelle prime ore del mattino del 18 marzo, quando è stato scoperto un furto all’interno della chiesa di San Paolo Eremita, che ospita il museo diocesano. Un furto ingente, clamoroso, portato a termine nonostante gli allarmi collegati con un istituto di vigilanza 24 ore su 24 abbiano suonato regolarmente quando i balordi si sono introdotti nell’edificio sacro, uno dei più importanti esempi di architettura gotica della città e della provincia brindisina risalente al XIV secolo. Le forze dell’ordine hanno già acquisito i filmati ripresi dalla telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’edificio.

Gli inquirenti stanno quindi provando a ricostuire esattamente quanto accaduto, ma anche e soprattutto a dare un volto e un nome agli autori di questo furto. Il danno sarebbe piuttosto ingente, in quanto per prelevare i preziosi e gli oggetti sacri, tutti in argento, i malintenzionati hanno rotto anche delle vetrine. Il valore degli oggetti sacri asportati ammonta a circa 300mila euro. Il neovescovo della città di Brindisi, Giovanni Intini, è scosso da quanto avvenuto, così come tutto il mondo della cultura e l’intera cittadinanza di Brindisi.

Forse furto su commissione

Al momento ogni ipotesi rimane aperta. Gli inquirenti stanno vagliando ogni circostanza possibile, dal furto compiuto da balordi all’ipotesi che possa trattarsi di un furto su commissione. A queste domande sicuramente si cercherà di dare una risposta nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, quando il quadro sarà molto più chiaro.

”Questo gesto offende sia la sensibilità religiosa che quella culturale della nostra città e della diocesi che da pochissimo aveva allestito il museo consapevole del suo dovere di conservare il grande patrimonio artistico lasciato dai padri. Nel frattempo confidiamo nell’azione investigativa delle forze di polizia che son già al lavoro per individuare i colpevoli e restituire gli oggetti rubati” – queste le parole del vescovo Intini contenute in un comunicato.

Sdegno è stato espresso anche dalle forze politiche, in particolare dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. “Il furto degli argenti sacri perpetrato nel museo diocesano all’interno della chiesa di San Paolo di Brindisi, è un atto gravissimo nei confronti dei fedeli e della cultura delle tradizioni e della storia della nostra città.Coloro i quali hanno compiuto questo ignobile gesto, se fossero di Brindisi non sarebbero degni di essere parte di questa comunità. Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà a sua eccellenza il vescovo Giovanni Intini e attraverso di lui a tutta la curia. Mi auguro che i responsabili di questo vile gesto, anche attraverso i filmati della videosorveglianza, possano essere subito assicurati alla giustizia e possa essere recuperato quanto sottratto all’intera comunità brindisina” – queste le parole del primo cittadino. Ad essere stati rubati sono state anfore per oli santi d’argento risalente al 1750, oggetti liturgici tra cui argenterie napoletane, un ostensorio raggiato, servizio da lavabo risalente ai secoli XVII-XVIII. Rubato anche l’ostensorio della processione del Cavallo Parato durante il Corpus domini del 1706, un piatto da parata del 1694 e svariati calici sempre in argento.