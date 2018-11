Furti di carte di credito ai portalettere: sgominata la banda

Cosa ne pensa l’autore

Federico Betti - Questo episodio dimostra come, almeno attualmente, il crimine informatico, applicato in abito finanziario, sia diffuso a livello nazionale e sia capace di arrecare seri danni a tutto il sistema economico del nostro Paese. Fortunatamente la banda di ladri informatici, molto abili nelle loro attività fraudolente, è stata assicurata alla giustizia. rimane la speranza che questo fenomeno possa essere debellato velocemente per la serenità di tutti.