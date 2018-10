Fuga d’amore a 9 anni per incontrare l’amichetta malata

E’ accaduto in una scuola primaria del Cavanese, una regione storica della provincia di Torino, un bambino di 9 anni tutti giorni torna a casa da scuola con la sua piccola amica, sua coetanea, e sua mamma.

Qualche giorno fa però, l’amichetta non è andata a scuola perchè influenzata, così il piccolo innamorato ha escogitato un modo per vederla comunque.

Il piano del bambino

Anche se la sua amica non era andata a scuola, la mamma della piccola, d’accordo con i genitori, sarebbe comunque andata a prendere il bambino di 9 anni per riaccompagnarlo a casa. Ma il piccolo non ci stava a tornare a casa senza vedere la sua “dolce metà”. Così, terminate le lezioni, ha deciso di non aspettare la mamma della sua amica e per la prima volta ha preso lo scuolabus e, raccontando una bugia all’autista, è riuscito a farsi accompagnare a casa della sua piccola amica.

Intanto però la mamma della fidanzatina era andata a scuola a prendere il piccolo e non trovandolo ha subito avvertito i genitori che non immaginando dove potesse essere il piccolo ovviamente si sono molto preoccupati.

Fortunatamente, una volta giunto a casa della fidanzatina, un’altra mamma lo ha riconosciuto e notando subito che non era sceso nella zona dove abitava ha chiesto al bambino cosa ci facesse lì. Il piccolo, questa volta ha raccontato la verità. Così la signora ha chiamato la scuola ed i genitori del piccolo per rassicurarli ed ha riaccompagnato il bambino sullo scuolabus che lo ha subito riportato a scuola.

Anche se la fuga d’amore non ha avuto l’esito sperato dal bambino di 9 anni, alla fine i genitori comprendendo il motivo del gesto che ha portato il piccolo innamorato a compiere questa piccola fuga, gli è stato concesso il permesso di poter trascorrere anche quel pomeriggio in compagnia della fidanzatina.