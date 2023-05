Frode nel commercio di carburanti nel Salento: indagata una 73enne

I militari della Guardia di Finanza hanno concluso le indagini attorno ad un distributore di carburanti situato sulla provinciale Novoli-Veglie, in provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, nel distributore era stata messo in atto una truffa, in quanto la benzina senza piombo sarebbe stata miscelata con benzina agricola. Le indagini sono partite allorquando le “Fiamme Gialle” si sono recato nell’impianto per alcuni controlli lo scorso gennaio.

L’impianto è dotato di 24 pompe, e in quell’occasione ne vennero sequestrate 12, praticamente la metà. I militari infatti notarono come dalle pompe in questione uscisse una miscela di colore rosso porpora, e per questo l’autorità giudiziaria decise di vederci chiaro. Per tutto il tempo delle indagini, sempre su disposizione dell’autorità giudiziaria, le pompe sono state rifornite di prodotto ritenuto a norma e sono tornate in funzione. Ma l’inchiesta è appunto continuata.

Indagata la titolare

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, al momento risulta indagata la titolare dell’impianto in questione, una donna di 73 anni. Le cisterne che riforniscono l’impianto erogano circa 9mila litri. Le 24 pompe sono disposte su tre colonnine. In questi giorni è arrivata la conferma dal laboratorio tecnico dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Bari che ha svolto le analisi sul prodotto sequestrato.

In effetti si è riscontrata appunto tale miscela non conforme alle regole di commercio dei carburanti. Tra l’altro i carburanti utilizzati per fini agricoli godono di una accisa assai inferiore e pari al 30 percento dell’aliquota normale. Per la titolare del distributore in questione adesso potrebbero scattare pesantissime sanzioni.

La Guardia di Finanza fa comunque sapere che i controlli sui distributori di carburanti proseguiranno anche nei prossimi giorni, non solo per garantire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte degli esercenti, ma in generale per verificare che nei distributori di carburanti venga fornito un prodotto a norma di legge.