Freddato sotto casa forse per un regolamento di conti: perde la vita un 42enne

Quella che doveva essere una tranquilla serata, l’ennesima, nella cittadina di Squinzano, in provincia di Lecce, si è invece trasformata in un momento di paura. Secondo quanto si è appreso dalla stampa locale, un uomo di 42 anni, Luigi Gaudadiello, è stato freddato sotto la sua abitazione in via Donizetti a colpi di rivoltella.

Il fatto di cronaca è avvenuto nella prima serata. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. All’arrivo dei soccorsi le condizioni dell’uomo apparivano già gravi, ma Gaudadiello era ancora vivo. Purtroppo l’uomo è spirato poco dopo durante il trasporto in ambulanza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Erano troppo gravi le lesioni riportate dal 42enne durante quello che pare a tutti gli effetti un agguato, almeno stando alle prime ipotesi degli investigatori.

Comunità attonita

I carabinieri si sono messi subito a lavoro per cercare di ricostruire tutta la vicenda e trovare il, o i presunti responsabili. Da quanto è possibile sapere dai primi aggiornamenti che arrivano dal Salento, il 42enne era un volto noto alla giustizia. Aveva infatti scontato 23 anni di reclusione in quanto ritenuto presunto responsabile della scomparsa di una persona che avrebbe abusato della sua fidanzata.

L’uomo freddato a Squinzano pare avesse tolto la vita a Abdelghani Khadda, ritenuto colpevole di aver abusato della sua fidanzata in una casa di Brignano D’Adda, in provincia di Bergamo. In quell’occasione il Gaudadiello sarebbe partito dalla Puglia per raggiungere la bergamasca di quanto successo alla sua ragazza.

Al momento non è chiaro se il 42enne, quando è stato colpito, stesse rientrando a casa o uscendo da casa. I vicini hanno dichiarato ai carabinieri di aver sentito tra i sette e gli otto colpi. Un proiettile ha raggiunto Gaudadiello tra il collo e il torace, un altro a una gamba. Le indagini sono partite a tutto spiano anche con perqusizioni in paese. Non è escluso che l’episodio possa inquadrarsi nella faida che negli ultimi tempi ha caratterizzato la zona Nord del Salento dove vi è tensione tra diversi gruppo legati alla criminalità per la gestione del traffico di stupefacenti. La comunità di Squinzano è piombata ad un tratto nell’incredulità e nella paura.