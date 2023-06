Frasi sessiste sullo schermo condiviso durante la lezione ai magistrati: bufera sul professore

Un episodio scioccante ha scosso l’Università di Padova, coinvolgendo un noto professore a contratto del corso di Contenzioso dell’Unione europea. Durante una lezione tenuta presso la Scuola superiore di magistratura a Scandicci, in provincia di Firenze, Daniele Paolo Domenicucci si è lasciato andare a frasi sessiste e inappropriate. Purtroppo per lui, tali commenti sono stati visibili a tutti i partecipanti, in quanto sono apparsi sullo schermo condiviso durante il ciclo di formazione dedicato ai magistrati in tirocinio. Come risultato di tali espressioni inopportune, la sua collaborazione è stata sospesa.

L’incidente è diventato di dominio pubblico ieri, anche se si è verificato martedì scorso, mentre i giovani magistrati erano collegati via computer dal Lussemburgo per ascoltare la relazione di due referendari della Corte di giustizia europea. In un video che circola in queste ore, gli allievi appaiono distratti, molti dei quali consultano i loro cellulari. Durante questo periodo, i due relatori si scambiano alcune email discutendo del comportamento degli studenti. Finiscono per cadere in affermazioni estremamente poco professionali. In particolare, Domenicucci scrive: “Sono dei maleducati, però almeno c’è f”. Purtroppo, né lui né il suo collega si accorgono che lo schermo è condiviso, e quindi quelle parole finiscono sotto gli occhi di tutti i venti studenti presenti nella classe.

Alla fine della lezione, il docente ringrazia comunque i corsisti, augurando loro il meglio per la loro carriera. A quel punto, una giovane magistrata prende la parola e fa notare che il professore non si era accorto di avere lo schermo condiviso. Rivela che hanno letto le loro email ad alto contenuto sessista: “Non sappiamo che tipo di magistrati saremo, ma voi oggi non avete fatto una bella figura“.

Il professore si dichiara dispiaciuto, cerca di scusarsi e si definisce “un perfetto idiota“. Aggiunge poi: “È stata una grandissima gaffe, io non penso queste cose e chiedo scusa per un’ironia machista che non mi appartiene“. Questo è quanto si può osservare nel filmato. Successivamente è stata confermata la sospensione della collaborazione con i due relatori, decisa dalla Scuola superiore di magistratura, a causa dei “messaggi profondamente inopportuni ed offensivi verso alcune delle magistrate presenti in aula” scambiati tra i due coordinatori dei gruppi di lavoro.

Questo episodio ha sollevato un dibattito acceso sul rispetto e l’uguaglianza di genere all’interno del mondo accademico. L’università e le istituzioni educative hanno il compito di promuovere valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e la parità di opportunità. Situazioni come queste minano la fiducia degli studenti e offuscano l’immagine delle istituzioni accademiche.