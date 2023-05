Francobollo e moneta commemorativa per Alessandro Manzoni, nel 150° anniversario della scomparsa

Nuovo francobollo in vendita da oggi tramite Poste Italiane ed i suoi uffici filatelici sparsi nel territorio, ma non solo. Oggi è il turno di Alessandro Manzoni il famoso scrittore e poeta che proprio il 22 maggio di centociquanta anni fa moriva a Milano dove era nato il 7 marzo 1785.

Come da programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il francobollo è stampato come sempre dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo con una tiratura completa di 350.000 esmplari per una composizione in fogli da ventotto pezzi cadauno con un formato “ovale”. Dal valore di 1,20 euro (pari alla tariffa B) raffigura un ritratto di Alessandro Manzoni delimitato in basso da un libro aperto su cui campeggia la firma autografa dello scrittore.

L’Italia non sarà la sola a ricordare il poeta in programma, infatti lo farà anche la Città del Vaticano in una data non ancora definita.

Poste italiane come sempre realizzarà i prodotti correllati ad iniziare dal primo giorno di emissione in uso a Milano mentre per l’occasione è da segnalare l’iniziativa presso il museo “Casa Manzoni” (casadelmanzoni.it) , dopo la visita mattutina del Presidente Sergio Mattarella nel suo incontro istituzionale, seguirà nel pomeriggio il ricordo filatelico. Ci sarà l’apertura al pubblico del Museo dalle ore 18 fino alle ore 23, con ingresso gratuito. Alle ore 18 avrà luogo, l’annullo filatelico celebrativo e verrà inaugurata l’esposizione filatelica “Alessandro Manzoni, uomo e scrittore”, di Fabrizio Fabrini del Centro Italiano di Filatelia Tematica.

L’accesso al Museo sarà poi come consuetudine nei giorni successivi a pagamento e la collezione filatelica sarà esposta sino al 31 luglio con gli orari del Museo: mercoledì e venerdì 10-14; giovedì 14-18; sabato 12-18 (ultimo ingresso 17.15).

Un ricordo al poeta è stato realizzato anche per il mondo numismatico con una moneta da 2 euro commemorativa messa in circolazione da lunedì 15 maggio dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Il bozzetto raffigura sul dritto il ritratto a mezzo busto di Alessandro Manzoni, ispirato all’immagine dello scrittore italiano presente nella banconota da centomila lire emessa nel 1967. Moneta realizzata in più versioni dalla Proof e in Fior di Conio, con una tiratura rispettivamente di 13.000 e 10.000 pezzi, a cui si aggiunge il rotolino da 25 pezzi Fior di Conio in 10.000 pezzi a quelal destinata alla circolazione in tremilioni di pezzi.