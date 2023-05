Francesco di 8 anni escluso dal gruppo scout perchè affetto da ADHD: "Mamma, a me non mi vuole nessuno"

”Quello che è successo a Francesco non si deve ripetere. Nessuno ha la minima idea di ciò che possono aver scatenato in noi genitori quando, con le lacrime agli occhi, ci ha sussurrato all’orecchio: “A me non mi vuole nessuno“. Queste sono le toccanti parole di Paola, una coraggiosa mamma che lotta per l‘accettazione e l’inclusione di suo figlio Francesco, un bambino di 8 anni affetto da ADHD di tipo combinato con deficit dell’attenzione e iperattività.

La storia di Francesco ha inizio quando, pieno di entusiasmo, decide di unirsi a un gruppo scout nel quartiere Prati di Roma, presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Cristo Re. La sua mamma, Paola, e suo papà erano felici di questa decisione e fornirono ai responsabili del gruppo le certificazioni che attestavano le difficoltà di Francesco legate al suo disturbo.

La prima esperienza di Francesco con il campo scout estivo è stata un’esperienza unica. Era pieno di gioia mentre raccontava delle sue scoperte, dei giochi e soprattutto dell’interazione con gli altri coetanei. Akhela, un’assistente con modi dolci e pazienti, era diventata una figura di riferimento per Francesco e lui si sentiva in perfetta sintonia con lei.

Tuttavia, la situazione è cambiata quando Akhela è stata sostituita da un altro ragazzo che non riusciva a capire le esigenze di Francesco legate all’ADHD. Paola è stata subissata di lamentele riguardo al comportamento irrequieto di suo figlio e al modo in cui si esprimeva, che secondo alcuni non era “consono“.

Purtroppo, due settimane fa, il capogruppo ha comunicato a Paola che Francesco non avrebbe più fatto parte dei ‘lupetti‘ perché il gruppo non era in grado di gestire le sue esigenze e non si sentiva di continuare a seguirlo. Questo è stato un colpo durissimo per la famiglia, e Paola ha potuto vedere la delusione e il grande dispiacere negli occhi del piccolo.

La mamma di Francesco ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte a questa ingiustizia. In una lettera aperta, ha espresso la sua battaglia per l’accettazione dei bambini con disturbi come l’ADHD. Paola comprende che ci possa essere una certa paura e incertezza da parte di chi ha una scarsa conoscenza della patologia, ma sostiene che un’adeguata informazione può aiutare a gestire questi ragazzi meno fortunati di altri, senza dover tradire le loro aspettative.