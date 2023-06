La scena descritta è da brividi: tre individui armati di accetta che si affrontano in piazza Saffi a Forlì. Il filmato amatoriale, che dura poco meno di due minuti, è stato acquisito dalla Squadra Mobile della Questura locale, che sta cercando di identificare i protagonisti dell’alterco. La situazione è stata documentata in dettaglio: si vede un giovane cadere a terra e scampare ad un fendente potentissimo, che avrebbe potuto avere conseguenze letali.

Il suono dell’accetta che si abbatte sul selciato produce un mare di scintille, mentre gli individui continuano a picchiarsi senza sosta. Il filmato documenta anche un altro paio di corpo a corpo fra i tre, prima che questi si allontanino in direzioni diverse.La zona in cui è avvenuta la lite, nei pressi della Piazza Saffi, è tristemente nota per essere teatro di episodi di violenza e di comportamenti fuori controllo.

La Galleria Saffi e corso Mazzini, che si trovano nelle vicinanze, sono spesso frequentate da persone in preda all’ebbrezza o allo sballo, che non esitano a scatenare risse e litigi. La situazione è tale da richiedere l’intervento costante delle forze dell’ordine, che sono regolarmente impegnate a contenere i comportamenti violenti di alcuni individui. Non sorprende quindi che la Questura di Forlì sia già a conoscenza della situazione e stia impegnandosi a trovare una soluzione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Durante una violenta colluttazione tra due individui, uno dei litiganti è finito a terra. In un guizzo di adrenalina, il soggetto caduto è stato in grado di evitare il colpo vibrato dall’avversario, che glissava minaccioso nel vuoto. Nel momento in cui il fendente ha colpito l’asfalto, sono state espulse vistose scintille, che hanno illuminato la strada circostante.

La situazione è stata subito notata dalla squadra mobile, che è giunta sul posto per indagare sulla faccenda. Inizialmente, gli investigatori hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’aggressione, interrogando i vari testimoni oculari presenti sul luogo. Grazie alle testimonianze raccolte, gli agenti sono riusciti a ricostruire la catena degli eventi ed a individuare i possibili colpevoli.