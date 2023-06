Folle gioco di tre minori che corrono e fanno flessioni sui binari: puniti con 8 euro di multa

Giovani incoscienti mettono a rischio la propria vita per una pericolosa sfida sui binari della stazione di Parabiago. La scena è stata ripresa con un cellulare e condivisa sui social, suscitando indignazione e preoccupazione tra i cittadini.

Tre ragazzi, due di origine straniera e uno italiano, tutti minorenni e residenti a Legnano (Milano), hanno deciso di cimentarsi in un gioco estremamente pericoloso, correndo lungo i binari e facendo flessioni.

La situazione è stata fortunatamente interrotta dall’intervento di agenti in borghese della polizia locale che si trovavano nelle vicinanze. Nessuno dei presenti ha pensato di segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine, dimostrando una grave mancanza di responsabilità da parte di chi avrebbe potuto evitare un tragico epilogo.

Ma quali sono le conseguenze che i tre minorenni rischiano di affrontare? Il comando di polizia locale di Parabiago ha trasmesso la documentazione e il verbale alla Polfer, che potrebbe procedere penalmente o applicare una sanzione amministrativa depenalizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1981. Tale decreto prevede un’ammenda da 10.000 lire a 30.000 lire, equivalenti a circa 8 euro.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere in questa stazione. Nel 2018, un ragazzo di 15 anni di San Giorgio su Legnano, di nome Abdul El Sahid, perse la vita in un tragico incidente causato da un gioco folle con un amico di soli 13 anni. Il fratello maggiore del ragazzo, Anas, all’epoca quattordicenne, raccontò l’accaduto: “Nessuno si è sdraiato sui binari. Mio fratello era in compagnia di un ragazzo di 13 anni e di altri due amici, che si erano separati dal gruppo più numeroso. Improvvisamente, il più giovane si fermò, tirò fuori un accendino e lo gettò sul binario 3. Poi sfidò mio fratello: ‘Vediamo se hai il coraggio di raccoglierlo‘”. Abdul sfortunatamente accettò la sfida scendendo sui binari per prendere l’accendino.